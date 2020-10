Exalumnes sobre l'exdirector de l'escola industrial: "Em preguntava si aquell dia havia tingut sexe"

Va estar 42 anys fent de docent. Cinc anys després que es jubilés com a exdirector de l'Escola Industrial de Sabadell, han començat a emergir veus de diferents generacions que acusen Joaquim Millan d'assetjar sexualment i d'agredir verbalment alumnes.

“No hi havia un dia que no fes un comentari sexual. En feia a vàries noies, però sempre n'hi havia una en concret amb qui es passava més. Pel motiu que fos, la tenia al punt de mira. A la meva classe, vaig ser jo”, explica al D.S. Marta Pla (1995), una de les exalumnes que ha aixecat la veu.

L'exdirector de l'institut li feia classes d'història i, explica, l'assetjament durant l'etapa de batxillerat va ser constant: “Cada vegada que passava llista, preguntava coses com, per exemple, si havia follat aquell dia o em deia que passés després pel despatx”. Hi ha altres comentaris lascius que li van quedar marcats: “Li vaig dir que m'havia deixat el llibre a casa, i em va respondre 'i les calses a casa meva'”. “Et treies la dessuadora i et deia que no podies perquè, si no, els altres s'empalmarien”, afegeix.

Són moltes més les noies que també han compartit situacions semblants a través del compte a Instagram No_ho_tolerem, que ha fet aflorar desenes d'acusacions. El D.S ha pogut parlar amb algunes d'elles, que van sentir-se agredides pel tracte de Millan. “Estava menjant un paquet de galetes, em va veure i em va dir 'tu sempre amb la boca plena'”, denuncia una d'elles. També recorda treure's el jersei i que li digués que “sempre anava calenta”.

Darrere del compte d'instagram, hi ha una alumna del 1997, que s'ha mobilitzat després de veure que, entre el cas del professor d'educació física de l'institut de Castellar i aquest, hi havia molts paral·lelismes. “Tenim missatges d'exalumnes de fa molts anys. Del 2002, fins i tot. Ens ha fet veure que no va ser una cosa puntual”, assenyala. Ella, i uns quants anys abans la seva germana, també ho haurien patit: “Li va dir a la meva mare que no es preocupés, que la meva germana, amb els seus pits, aprovaria”. Uns anys més tard, a ella li hauria dit que no fumés, perquè si no mataria “el fill que esperaven junts”.

A més, destaca que aleshores Millan era director, per la qual cosa sentien que no hi havia "una autoritat" dins del centre a la qual recórrer. El que sí que van fer un grup d'alumnes de segon de batxillerat, entre les quals la impulsora del compte, va ser queixar-se a les tutores. “Parlarem amb ell” va ser la resposta, segons relata. I a la següent classe, sosté, Millan els va recriminar que ho feia de broma i les va acusar de no tenir sentit de l'humor.

"Ensenyament ho sabia"

Neus Gorina (1997), quan feia 2n d'ESO, va explicar als seus pares la situació que es vivia a les aules de l'Escola Industrial, i aquests van decidir denunciar-ho a l'aleshores Departament d'Ensenyament. "Recordo anar en un despatx i explicar-ho. Em van escoltar i em van dir que ja tenien constància que això estava passant. A partir d'allà, ningú va fer res més. Va treballar fins a l'últim dia, fins que es va jubilar. Això és el més indignant", denuncia.

Els comentaris de l'aleshores director, explica Gorina, quan eren pels nois "eren de matxitos", per les noies "d'absoluta submissió". Davant d'això, quan s'hi rebotava, apunta que Millan li etzibava: "Estàs mal follada, per això estàs de mala hòstia".

"Ensenyament em va dir que el millor que podia fer era marxar del centre", assenyala. La denúncia al Departament respecte a aquestes situacions es va produir a la meitat de curs, i també s'hi va afegir el tracte presumtament denigrant cap als alumnes d'una altra professora, de socials. És per això que, abans no va acabar marxant de l'Escola Industrial a final de curs, Gorina té un record molt amarg de la convivència amb els professors: "L'últim trimestre va ser duríssim".

L'Ajuntament insta a investigar-ho

L'Ajuntament de Sabadell ha instat els Serveis Territorials d’Educació de la Generalitat perquè investiguin i aclareixin aquests casos denunciats de presumptes agressions sexistes a l'Escola Industrial. En aquest sentit, els serveis municipals s’han posat en contacte amb la direcció actual del centre i amb el grup d’alumnes denunciant per posar-s’hi a disposició.

En aquest marc, en un comunicat l’Ajuntament reafirma el rebuig a qualsevol "situació de violència o assetjament físic, psicològic o verbal i és contundent en el fet que qualsevol agressió ha de ser denunciada", així com facilitar el suport que calgui a les víctimes. "En aquest sentit, no es volen ni poden tolerar agressions masclistes ni cap mena de d’assetjament, ni de comportament, ni cap acte de violència que limiti a les dones pel sol fet de ser-ho", segueix el text.

