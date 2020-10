La Covid també frena els rodatges a Sabadell

Sabadell és, també, un gran plató: on es roden pel·lícules, documentals, sèries i programes de televisió. Però també publicitat – spots i shooting fotogràfic–.

De fet, com ho són totes les ciutats, que fa uns anys es van adonar del potencial turístic que suposa ser l’escenari de continguts audiovisuals. Aleshores, van començar una cursa per mostrar-se film friendly, tot creant diferents oficines d’atracció de rodatges.

Sabadell està adherida a la xarxa Barcelona Catalunya Film Comission, l’entitat paraigua que agrupa diferents municipis catalans. Tots ells, però, s’han topat enguany amb un enemic inesperat: la Covid-19. Sabadell ha passat dels 31 permisos de rodatge del 2019 a 18 des de l’inici d’any. Una caiguda del 42 % (tot i que quedarà maquillada quan es comptabilitzin els rodatges de novembre i desembre). “La pandèmia ho va aturar tot”, reconeixen des de la delegació sabadellenca de la Barcelona Catalunya Film Comission, “tot i que a partir d’agost s’ha notat un repunt de les sol·licituds”. En tot cas, l’evolució sembla anar a la baixa, ja que l’any 2018 es van superar la quarantena de sol·licituds.

Sigui com sigui, les càmeres han trepitjat Sabadell. El juliol s’hi va rodar un capítol de Joc de cartes, el programa estrella de cuina de TV3. El mes de gener també s’hi va gravar un capítol d’Al cotxe, l’espai d’Eloi Vila en què fa de taxista. Igualment, s’hi ha gravat un altre programa de TV3, tot i que no es pot fer públic el nom, ja que encara no s’ha emès. Així mateix, TVE hi ha rodat el documental Proyecto Arkano, així com un programa de divulgació científica. També s’hi han rodat escenes d’una nova sèrie de Netflix (de la qual mantenen l’anonimat).

L’any 2019, en canvi, la quota de TV3 va estar liderada per Crims, un capítol dels quals estava centrat en l’assassinat d’Helena Jubany. També ens va visitar el programa humorístic Manual d’ús. I es van gravar algunes escenes de Les de l’hoquei, als vestidors del complex Sant Oleguer.

De totes maneres, potser l’arribada més cèlebre va ser el càsting d’Operación Triunfo al recinte de Fira Sabadell. També es va gravar un capítol d’Iron Kitch al parc Catalunya i la plaça de Garona, on entrevistaven els infants.

Des de Barcelona Catalunya Film Comission destaquen que “hi ha espais molt llaminers” per gravar-hi

Entre les curiositats del 2019 trobem el videoclip que Ladilla Rusa va gravar de la cançó KITT y los coches del pasado, tot utilitzant la Pista Coberta d’Atletisme, el carrer de Banyoles, el de Costa i Déu i la plaça de Picasso. “Hi ha espais molt llaminers”, apunten des de l’oficina. “Així que Sabadell cada vegada apareix més”.

Cal afegir el rodatge d’una sèrie alemanya a l’antic edifici de Correus i part d’un documental sobre Maradona a l’estadi la Nova Creu Alta.

Pel que fa a la publicitat, destaquen els anuncis de vehicles al recinte Fira Sabadell. Els cotxes també triomfen als voltants de l’Eix Macià. Els anuncis de marques esportives, en canvi, prefereixen el Parc Catalunya. Altres localitzacions que s’ofereixen són Cal Balsach, la sala Breakout, el molí de Sant Oleguer, l’aeroclub, la casa Brujas...

