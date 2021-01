Els Reis d'Orient reben la clau màgica de Sabadell

Els Reis d'Orient han arribat a la Fira Reial aquest dissabte al matí i l'alcaldessa, Marta Farrés, els ha entregat la clau màgica de la ciutat. Ses Majestats han arribat amb el trenet de Nadal i han estat rebuts pels representants polítics de la ciutat. Això sí, la seva arribada s'ha retransmès a través d'Instagram Live. Els Reis rebran prop de 24.000 persones, que han reservat entrada amb cita prèvia, des d'avui fins al dia 5 de gener a la Fira de Sabadell. Cada 30 minuts aproximadament, 550 ciutadans passaran per l'equipament reial.

Marta Farrés ha donat la benvinguda als Reis i els hi ha agraït que estiguin quatre dies a Sabadell rebent centenars d'infants, malgrat que no hi hagi la tradicional cavalcada. "Espero que us sentiu com a casa i pugueu fer feliços a tots els nens i nenes de la ciutat" ha dit l'alcaldessa.

D'altra banda, Gaspar ha pres la paraula i, d'entrada, ha donat les gràcies per "l'espai tan bonic" que els han deixat a la Fira Reial. "Vam pensar en alternatives a la cavalcada, perquè no volíem que cap infant es quedés sense veure'ns. Sabem que ha estat un any difícil, però sabem que tots els nens i nenes de Sabadell s'han portat molt bé" ha afirmat.

La visita a la Fira durarà uns 15 minuts. L'organització ha creat dos camins diferents en què els infants podran veure els Reis i també els regals que han portat Ses Majestats. Així mateix, des del 31 de desembre s'ha posat en marxa el lliurament telemàtic de la carta. Avui s’ha obert un espai al web municipal de Nadal, on els infants poden triar a quin dels tres Reis prefereixen lliurar en línia la seva carta. Un cop enviada, Melcior, Gaspar o Baltasar, segons l’opció escollida, els adreçaran unes paraules a través d’un vídeo.

Publicitat