Les feministes i antifeixistes pressionen a l'Ajuntament perquè es posicioni contra l'extrema dreta

El Comitè de Feminista i la Plataforma Antifeixista de la ciutat exigeixen que l'Ajuntament es posicioni com a acusació particular en el cas judicial de la xarxa vinculada a l'extrema dreta acusada d'explotació sexual i tràfic de drogues. Aquest vespre, davant el consistori, les entitats mostren rebuig a la resolució del cas, dirigit per la Instrucció número 1 de Sabadell.

Manifesten que s'ha decretat presó provisional sense fiança per a 7 dels 14 detinguts, acusats també de "prostitució coactiva, tràfic d'estupefaents, tinença il·lícita d'armes i pertinença a organització criminal". Tanmateix, la portaveu del col·lectiu feminista recalca que "es tracta de grups que es vinculen per diverses agressions, violència física i vinculació a grups neonazis, en altres ocasions a la ciutat".

Per aquest motiu exigeixen l'Ajuntament implementi un seguit de mesures perquè ipso facto. En primer lloc, que la institució es posicioni públicament en contra de l'extrema dreta de la ciutat: "Davant del cas i conseqüentment de la violència masclista, estem presenciant una passivitat institucional que cal revertir".

En segon lloc, el consistori es personi com a acusació particular en aquest cas i tots els que estiguin vinculats a la violència masclista. Finalment, reclamen una campanya comunicativa per informar dels serveis públics i combatre'ls, així com augmentar-los: "Estem fartes de veure com les polítiques públiques en l'àmbit de la prevenció i atenció en la violència masclista no estan sent efectives a la nostra ciutat".

La petició l'ha articulat el Comitè de Vaga Feminista i la Plataforma Antifeixista, però s'hi han adherit altres entitats de la ciutat, com Justa Revolta, el Moviment Popular de Sabadell o la PAHC. D'altra banda, també han donat suport grups polítics com la Crida i la CUP de Sabadell, Sabadell en Comú i Podem.

CAS JUDICIAL I GRUP ULTRA

El nexe d'unió dels detinguts era el grup ultra Boixos Nois. Actuaven com una organització criminal jeràrquica i disciplinada, exercint molta violència.

La base del finançament del grup criminal era l'explotació de la prostitució, a través d'un pis on coaccionaven dones. Una de les seves fonts d'ingressos era el tràfic de tota mena de drogues.

Els rèdits econòmics que en treien servien per finançar l'assistència a esdeveniments musicals i esportius "per difondre odi, hostilitat i violència envers col·lectius vulnerables i antagònics", asseguren fonts de la Policia Nacional.

