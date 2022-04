Samarretes ‘frikis’: quan havíem de baixar a Barcelona

Es van estrenar als anys 80. Van abandonar les graelles televisives fa més de 25 anys. I tot i així, encara tenen una nodrida afició. Es tracta de films com Regreso al futuro, Gremlins, videojocs com Mario Bros, sèris com els Muppets… I de tots elles venen samarretes a El señor Miyagi, com ara una samarreta amb l’estampació Frente Popular de Judea (en referència a la hilarant i emblemàtica facció dissident del fim La vida de Brian).

Tampoc falten referents del manga (material que per descomptat portarà a la Fira Sakura Matsuri), amb One Piece, Naruto, Bola de Drac, Totoro… Ni narracions occidentals modernes com Harry Potter, The Big Bang Theory… “Han envellit molt bé i s’hi ven molt de material, relacionat amb aquests mons. En canvi, d’altres sèries acaben les emissions i llavors no queda res. És el cas de Joc de Trons, que ha quedat obsolet al de poc després”, explica Manuel Alcaide, qui va obrir la botiga poc abans que esclatés la Covid-19.

Relleu generacional

El relleu generacional és clau en aquest sector de regals frikis i relacionats amb el món manga i els anys 80. “Els pares acaben enganxant els seus fills”, diu. I ara és més fàcil aconseguir un regal relacionat. “Quan jo era petit, la meva mare es tornava boja per aconseguir-me una samarreta de Bola de Drac. No existien botigues que s’hi dediquessin, havies de baixar a Barcelona per força”, explica Manuel Alcaide. Ara, en canvi, la popularització del manga ha multiplicat l’accés a aquests productes.

Pel·lícules i videojocs com Mario Bros, els ‘gremlins’ o ‘regreso al futuro’ no passen mai de moda

Precisament, per persones de tall otaku. Aquesta és la denominació que reben les persones extremadament aficionades al manga i l’anime.

Cercle Mil·lenari

A Sabadell comptem amb l’entitat Cercle Mil·lenari, una associació de joves ctiva des de 2015, que es dedica a fer i promoure activitats lúdiques i culturals enfocades a l’oci alternatiu: cultura japonesa, videojocs, jocs de taula, cartes i rol.

El seu principal objectiu és la difusió d’activitats relacionades amb el món friki, creant un col·lectiu de joves on compartir les seves aficions i creant espais de trobada tant per al públic juvenil extern, com per al públic més general i familiar. “Volem que tothom pugui ser partícip i passar-ho bé amb les activitats que oferim”.

Una d’aquestes activitats serà, precisament, participar de la Fira Sakura Matsuri, on muntaran estand.