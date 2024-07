“El públic del festival de Saaremaa embogirà amb el nivell operístic de Catalunya”

M és de 20.000 persones està previst que assisteixin al festival de Saaremaa (Estònia), que del 23 al 28 de juliol programa cinc produccions de la Fundació Òpera a Catalunya al castell medieval de Kuressaare: Tosca i Manon Lescaut, de Puccini; Carmen, de Bizet; Il Trovatore, de Verdi; i una gala lírica. La companyia d’arrels sabadellenques és la convidada d’aquest any, en representació de Catalunya. En parlem amb Kertu Orro, directora d’Eesti Kontsert (promotora del festival) i amb Marcello Mottadelli, coordinador artístic de l’esdeveniment.

Què significa per al festival tenir la Fundació Òpera a Catalunya com a convidada d’honor aquest any?

Kertu Orro: Significa molt, perquè mai hem tingut una companyia d’òpera provinent de Catalunya, ni tan sols d’aquesta regió d’Europa. Per a nosaltres és important perquè la nostra audiència està molt ben preparada i saben perfectament què volen en una òpera. Amb la Fundació Òpera a Catalunya podem garantir aquest nivell tan alt que demanen.

Marcello Mottadelli: El que diu la presidenta és absolutament adient. Tenim un públic molt elegant i fabulós. I estic segur que en aquesta edició 2024, amb la Fundació Opera Catalunya l’audiència embogirà. Ho tinc claríssim, al cent per cent.

Una de les grans qualitats de la companyia és la flexibilitat. El fet de portar cada temporada les òperes de gira per més d’una desena de ciutats catalanes, després d’estrenar-les a Sabadell, fa que tingui una bona capacitat per adaptar-se.

K: Està clar que el primer punt important és el nivell artístic de la companyia. Però no és l’únic que compta en un esdeveniment com aquest. No és menys important la capacitat d’organització, la facilitat durant tot el procés de preparació. El procés de negociació dels dos últims anys ha estat molt fàcil i ha tingut una qualitat molt alta. Tot això és el que buscàvem i és el que hem obtingut.

M: Sí, aquesta és una gran fotografia de la companyia.

Heu fet un gran esforç econòmic per portar Fundació Òpera a Catalunya?

K: Et puc parlar de la part del festival, que en el global té un pressupost d’1,5 milions d’euros. Però la Fundació Òpera Catalunya té una part de despeses per adaptar la decoració per a la posada en escena al festival, que serà en un escenari molt més gran del que és comú en els teatres d’òpera. Han fet un gran treball en aquest sentit.

M: Tenim un escenari molt llarg, que si no recordo malament mesura uns 18 metres.

Quina de les cinc produccions operístiques diferents té ganes de veure l’organització estoniana?

K: Cada nit hi serem presents, per descomptat. Però una estrena mundial com Carmen, de Bizet, amb la col·laboració del Ballet Flamenc de Barcelona, és una cosa que no hem vist mai i que ens té excitats. Serà un gran espectacle.

Flamenc i òpera és una cosa molt estranya per a vosaltres?

M: És una combinació molt particular, però no considero que sigui gaire estranya. Per mi, estranyes són moltes coses que he vist al llarg de la meva carrera. Creu-me, són moltes i no vull ni esmentar-les (riu). I en el meu cas, tinc moltes ganes de veure Manon Lescaut. És la tercera òpera de Puccini i condensa l’essència real del compositor. Potser el còmput general de l’audiència ho desconeix, però estic segur que els encantarà.