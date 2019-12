Farrés, sobre l’operatiu per les curses il·legals: “Hem actuat i ha funcionat”

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha destacat el bon resultat de l’operatiu policial dut a terme el cap de setmana passat que ha permès denunciar per la via administrativa i penal alguns dels participants en les curses il·legals al polígon de Can Roqueta. Farrés ho ha valorat en la tradicional trobada amb periodistes que ha fet aquest dijous al matí, en què ha tractat diversos aspectes dels cinc mesos que fa que està al capdavant del consistori i les previsions del mandat.

Divendres i dissabte es va dur a terme l’operatiu policial, en què es van detectar fins a 200 vehicles i 300 persones que assistien, com gairebé cada cap de setmana, a les curses d’alta velocitat pels carrers del polígon. En algun cas, es va arribar a registrar algun accident.

“Hi ha hagut permissivitat amb les curses a la ciutat, feia temps que sabien que es feien, hem actuat i ha funcionat”, ha assenyalat Farrés. De fet, en una sola nit es van imposar mig centenar de denúncies, una d’elles a un conductor novell per circular a més de 100 km/h en trama urbana on la limitació se situava en els 50 km/h.

“Seguirem actuant, no hi ha cap dubte, la policia ha d’actuar quan hi ha qüestions de falta de seguretat”, ha expressat, sense determinar ni com ni quan per evitar el factor sorpresa. “Es treballarà amb controls en els punts conflictius”, ha avançat.