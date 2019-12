Adif comença obres per millorar la seguretat de l’estació de Montcada i Reixac

Adif ha començat a instal·lar més de dos quilòmetres i mig de tanques per millorar la seguretat de l’estació de tren de Montcada i Reixac. Tindran una alçada de 2,5 metres. L’organisme públic invertirà 680.000 euros en aquestes actuacions, que està previst que s’allarguin cinc mesos.

L’objectiu és evitar el pas de gent per passos no autoritzats, tenint en compte, sobretot, l’alta freqüència de circulacions que hi ha en el nucli urbà. D’altra banda, es vol minimitzar el vandalisme i l’abocament de residus. Les obres, que ja s’estan duent a terme, afecten les línies R2, R3 i R4.