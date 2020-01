VÍDEO Seguiu en directe el ple de Sabadell del mes de gener de 2020

L’Ajuntament de Sabadell acull aquest dimarts a la tarda el primer ple ordinari de l’any. Es tracta d’una sessió poc habitual, donat que no és previst que s’hi entri cap punt a la part resolutiva i tan sols hi hagi tres mocions a la deliverativa,

Podeu seguir en directe el ple a través d’aquest enllaç.

Pel que fa a les mocions, l’Associació del Poble del Sud de Sabadell en presenta una en contra del tancament definitiu del Mercat municipal de Campoamor. Els grups municipals també en presenten dues, concretament la Crida per Sabadell sobre el canvi de tarifes dels títols de transport integrats de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) per a l’any 2020, i una de conjunta de la Crida per Sabadell i Esquerra Republicana de Catalunya per la derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL).