El Grup Gonvil obrirà un nou bar al Racó del Campanar, just al local que ocupava fins a l’agost passat la Cerveseria 100 Montaditos. L’empresa familiar, que es va crear l’any 1983 amb el Bar Alaska de Cerdanyola del Vallès, ha triat Sabadell per fer la seva expansió amb la filosofia bars autèntics.

Canalla serà “un bar de tota la vida”, segons ha explicat el director del Grup Gonvil, Daniel González, i estarà obert a finals de febrer o principis de març. Actualment, s’estan duent a terme les obres de reforma. “Hem fet una inversió molt gran”, ha admès González. Si més no, el local compta amb 240 metres quadrats distribuïts en dues plantes on s’ubicaran els dos menjadors per a 40 persones cada un.

Ara, l’empresa està buscant personal: cambrers, cuiners i ajudants de cuina. En total, hi treballaran una quinzena de persones. González ha indicat que, després del tancament del 100 Montaditos, l’empresa cerdanyolenca ja va aconseguir el lloguer del local. “Sabadell és una ciutat molt interessant perquè té un nivell gastronòmic molt bo”, ha destacat el restaurador. En aquest sentit, ha valorat la ubicació pel fet de ser una zona per a vianants amb molta activitat d’oci durant els caps de setmana i amb molta vida comercial i d’oficines entre setmana.

D’aquesta manera, Canalla s’afegirà a l’oferta restauradora que hi ha al Centre, que en l’últim any s’ha ampliat amb SandwiChez, Il Caffé di Francesco, Casa Fuster i Beagle, entre altres. “Ens agrada tenir competència perquè creiem que és bona per a tothom”, ha indicat González. Aquest serà el tercer bar del Grup Gonvil després del Bar Alaska i Ca l’Enric. Oferirà una carta de tapes, plats combinats i entrepans amb una cuina mediterrània “senzilla i de qualitat”.