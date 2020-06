Dani Marinova: “Afrontarà millor un rebrot qui hagi fet canvis a l’espai públic”

Segons una enquesta a les ciutats espanyoles, el 82% dels ciutadans donarien suport a mesures efectives per reduir la contaminació, però només un 51% estaria a favor de restringir l’ús del cotxe a la ciutat. Dades com aquesta reforcen la visió i les demandes de diferents persones com la politòloga sabadellenca Dani Marinova, que afirma que “estem davant d’un negacionisme pel que fa a l’ús del cotxe, principal font de contaminació”. A parer seu, l’ús del cotxe s’hauria de reduir a la meitat, un 50% del que és actualment, “per arribar als màxims permesos per llei en aquest país”. Marinova recorda que el juliol de l’any passat la Comissió Europea va portar al Tribunal Europeu dos països per superar persistentment la contaminació de l’aire: Bulgària i Espanya, on hi ha tres zones on se supera especialment l’emissió de gasos contaminants: Madrid, Barcelona i el Vallès-Baix Llobregat.

Ara el coronavirus ha fet més palesa que mai la necessitat de donar més espai públic als vianants per mirar de reduir el contagi, i es mostra decebuda amb el paper de municipis com Sabadell, poc ambiciosos a parer seu, perquè “pràcticament no s’ha fet res”; no només ara, sinó que és un problema endèmic de la ciutat. A moltes ciutats, sobretot del nord d’Europa, com París, per exemple, han apostat per donar més espai als ciclistes, habilitant nous carrils bici i zones per a vianants. Per això, té clar que “afrontarà millor un rebrot qui hagi fet canvis a l’espai públic”.

Bicicleta, vehicle d’ús habitual Està demostrat que la contaminació de l’aire perjudica la salut pública, i en el cas del coronavirus la mortalitat és més alta en els llocs amb més contaminació, per això, explica Dani Marinova, múltiples municipis han potenciat l’ús de la bicicleta per moure’s. A part que, pel que fa a contagi, és més segura perquè de per si garanteix la distància de seguretat. La politòloga creu que la bicicleta hauria de ser un vehicle de mobilitat quotidiana per anar a treballar qui tingui la feina a la ciutat o molt a prop, a l’escola o a comprar. Tal com estan ara els carrils bici a Sabadell, segons ella, “t’has de jugar una mica la vida” per fer-ho, més en casos com el seu, que passa per la Gran Via per anar a la UAB.

Els aparcabicis són un altre aspecte a millorar. Ja estan en molts llocs, com les estacions de tren, davant les biblioteques, alguns centres escolars… però Marinova creu que se n’haurien d’instal·lar davant dels domicilis per poder deixar la bicicleta amb seguretat. “Animaria molta gent a agafar la bici”, considera. Sobre Dani Marinova – És professora a la facultat de Ciències Polítiques de la UAB, on imparteix l’assignatura de Mercat laboral. A part, és vocal del Bicicleta Club de Catalunya i membre activa d’associacions locals que promouen una mobilitat sostenible.

