Barberà obre tres espais municipals per celebrar cerimònies particulars de dol

Tots els barberencs que hagin perdut algun familiar durant l’estat d’alarma, podran acomiadar-se’n amb una cerimònia a tres equipaments municipals: la sala Celler de la Torre d’en Gorgs, la sala d’actes del Centre Cívic Ca n’Amiguet i la sala B del TMC. S’hi podran sol·licitar reserves a partir del 27 de juny i durant tot el mes de juliol.

El municipi ha pressupostat aquests actes en una dotació pressupostària de 50.000 euros catalogada com a Gestió del dol, d’homenatge, reconeixement i comiat. També està prevista la creació d’un grup d’ajuda al dol i dos actes. Un, per a homenatjar col·lectivament els difunts de Barberà durant el coronavirus. I d’altra banda, es contempla fer un reconeixement públic a institucions, professionals, persones voluntàries i mecenes per la seva solidaritat i implicació durant la gestió de la pandèmia a la ciutat.

Les persones interessades hauran de fer la reserva a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, sigui per telèfon o mitjançant atenció presencial.

Més de 3 milions d’euros per a la recuperació de Barberà

L’Ajuntament destinarà una partida de 3.300.000 euros per a la recuperació econòmica i social del municipi. S’ha promogut des de totes les formacions polítiques del consistori en forma d’un Pacte Local que dibuixa diversos objectius a desenvolupar fins al 31 de desembre de 2021. El primer és el que es dura a terme durant el juny i juliol, la gestió del dol, d’homenatge, reconeixement i comiat.

Els eixos del Pace Local pretenen reconstruir una estructura econòmica i social sòlida i solidària, per “no deixar cap persona enrere”; també situar les necessitats dels barberencs al centre de les reformes per “assolir un creixement fort, sostenible i inclusiu”; implementar recursos i estructures de govern d’alta capacitat per potenciar una economia forta, empreses sòlides i llocs de treball de qualitat”; i millorar la governança per refer el benestar social i econòmic de Barberà.

