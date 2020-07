La Crida vol que Sabadell declari Felipe González persona non-grate

La Crida per Sabadell ha anunciat que presentarà una moció a la Junta de Portaveus perquè l’Ajuntament declari persona non-grata l'expresident del govern espanyol Felipe González (PSOE). La voluntat de la formació és que s’investigui la implicació de González en la creació i funcionament dels GAL.

"Lamentem profundament que s’hagi bloquejat aquesta investigació al Congrés dels Diputats, amb els vots en contra de PSOE, PP i Vox, aquesta és una mostra més del bloqueig constant realitzat per part de l’Estat espanyol sobre els processos de memòria i reparació històrica. Una vegada més es vol impedir que es tractin els crims comesos durant del franquisme i la transició", assenyala la formació en un comunicat. “Sabadell té una reconeguda trajectòria en la recuperació de la memòria democràtica i per tant és imprescindible que tots aquells crims comesos durant el franquisme i la transició comptin amb un posicionament institucional de rebuig i de reparació cap a les víctimes i les seves famílies"m afegeix la portaveu, Nani Valero.

"No pot ser que hi hagi víctimes de primera i de segona, la violència i el terrorisme institucional s’ha demostrat que és real i cal arribar al fons de la qüestió, s’han pres decisions profundament antidemocràtiques i considerem que la Junta de Portaveus s’ha de posicionar davant d’aquestes, esperem que la moció progressi, perquè si no ho fa això dirà molt dels grups municipals”, afegeix Valero. El partit apunta a la "implicació en la creació dels GAL", i que a més "va ser promotor de la LOAPA, una llei que permet a l’Estat intervenir de forma directa en les competències autonòmiques i impugnar de forma antidemocràtica lleis aprovades als òrgans decisoris competents", entre les quals, apunten, González va instar al Tribunal Constitucional a impugnar la primera llei de normalització lingüística, aprovada per unanimitat al Parlament l’any 1983.

És per això que plantegen la moció perquè l'Ajuntament es posicioni a favor d'investigar la implicació de González en la creació dels GAL, reiterar el compromís de l’Ajuntament amb la memòria històrica i amb la reparació dels crims perpetrats durant el franquisme i la transició, i, finalment, declarar l'expresident persona non-grata a la ciutat.

