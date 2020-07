Sabadell s’impulsa: les vendes al comerç es van duplicar amb la desescalada

La Covid-19 va parar l’economia en sec a mitjans de març, però el teixit comercial de Sabadell ha aixecat el cap amb la desescalada: el 22 de juny, després de les restriccions de l’estat d’alarma i un desconfinament lent, les vendes del comerç a la ciutat s’havien duplicat respecte a mitjans de maig (+97%). En el període analitzat, les vendes a la ciutat van baixar només un 13,9% respecte a ara fa un any.

Així ho mostra l’estadística de Pulso, l’aplicació del Banc Sabadell que recull transaccions TPV i en línia. L’allau de dades ara serveix com a indicador de la recuperació de l’economia post-Covid, i ja mostra el que comença a ser una percepció als carrers de Sabadell: només en la darrera setmana, el comerç sabadellenc ha venut un 12,15% més que en el 2019, per davant de Catalunya (-0,58%) i d’Espanya (+0,87%).

COM LLEGIR ELS GRÀFICS? Es representa l’evolució diària de la facturació (import dels últims set dies) des del 15 de maig fins al 22 de juny. Les vendes del 15 de maig són base 100 i es destaca amb una franja l’efecte dels canvis de fase. Just a sobre del gràfic, la xifra gran compara el resultat de tot el període respecte al 2019.

Alimentació

No es menja enlloc com a casa (i del súper)

Confinats a casa, això de menjar fora es va acabar. Els súpers i les fleques, serveis essencials, van concentrar la demanda, també durant la desescalada, multiplicant les vendes per quatre. Els súpers petits són els grans beneficiats (598% respecte al 2019).

Reparació

Val més tenir-ho tot al dia i que no falli

Es va gastar el triple en reparacions. El teletreball ha implicat tenir la tecnologia al dia per poder seguir amb la feina. I per no parlar de tenir la bici en perfecte estat per anar a fer un volt i el cotxe preparat per afrontar el final de la mobilitat restringida.

Salut i bellesa

Ningú sense mascareta i gel

La demanda de serveis de salut i bellesa va créixer amb el confinament i també la desescalada: entre el 15 de maig i el 22 de juny, han crescut un 61,7%. Els productes sanitaris, com mascaretes i gels, ara considerats imprescindibles, es venen el doble que fa un any (+112%).

Llar i bricolatge

Els manetes, distrets amb la Covid-19

Tot i la baixada de les vendes dels productes de llar (-34,6%) i mobles (-79,4%) per les restriccions, els manetes s’han posat mans a l’obra: els materials i les eines relacionades amb el bricolatge s’han venut dues vegades més que fa un any (+97,2%).

Roba, calçat i compliments

Tothom a renovar l’armari!

Amb el desconfinament, es va fer el salt de la roba d’hivern a la de primavera-estiu. Respecte al 2019, les vendes de roba es disparen un 45,9%. Les samarretes i banyadors per a l’estiu no han anat de la mà dels complements i el calçat, que han venut un 67,3% i un 68,5% menys respectivament.

Automobil i gasolina

El ‘rum-rum’ a les carreteres

A mesura que es perdien restriccions, la mobilitat va tornar amb força. Les vendes d’automòbils i vinculats va augmentar un 202% entre el 15 de maig i el 22 de juny, amb pujades notables amb els canvis de fase. Respecte a l’any passat, es va posar un 8,4% més de benzina.

Bars, restaurants i cafeteries

Tornen les canyes al bar

Terrasses plenes. Amb el pas a la fase 1, quan van reobrir les terrasses parcialment, i amb l’ingrés a la nova normalitat, es va notar un fort repunt en la facturació de la restauració. Els restaurants tenen el millor balanç del sector: creixen un 24,6% respecte al 2019.

Entreteniment i animals

Canvis d’hàbits (forçats)

Les formes d’entreteniment van canviar amb el coronavirus. Les vendes de joguines va quedar lluny dels registres del 2019 (-68,5%) durant la desescalada, mentre que altres sectors, com l’electrònica, van tancar el període en positiu: amb una pujada interanual del 5,4%.



Transports

Menys desplaçaments

El sector del transport va patir especialment les restriccions de mobilitat. Es va produir una davallada important respecte al 2019. No obstant això, hi ha una dada positiva: entre el 15 de maig i el 22 de juny, ja es va duplicar la despesa (+109%), especialment pel que fa al transport públic (bus i tren).

Oci i esport

L’oci, el més esperat

L’oferta cultural va quedar molt limitada amb la crisi sanitària de la Covid-19, així com la majoria d’opcions d’oci i activitats esportives. Ja amb la nova normalitat, es visibilitza que la ciutadania ho trobava a faltar: respecte a mitjans de maig, la facturació s’ha multiplicat per 82.

Viatges

És més difícil fer plans fora

El turisme és l’altra cara de la recuperació de la despesa. Les despeses en hotels d’enguany representaven un 4,3% de les del 2019. Per la seva banda, les agències de viatges van registrar una activitat del 2,8% respecte a l’any passat durant les setmanes prèvies a la nova normalitat.

