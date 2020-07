La Festa Major, amb focs visibles des dels terrats i sense activitats en dilluns

La Festa Major de Sabadell ja compta amb cartell oficial, obra de Gerard Garcia, però tot i així, no serà com altres anys i patirà canvis importants per l’impacte de la Covid-19. D’entrada, es redueixen els dies de festa un dia i el castell de focs es podrà veure des de tots els terrats de la ciutat.

Ja a l'abril, l'Ajuntament va avançar al Diari de Sabadell que la Festa Major podria sotmetre’s a canvis importants si les autoritats sanitàries mantenen directrius estrictes per controlar la pandèmia del coronavirus. Per aquest motiu, des del consistori s'ha treballat amb diferents escenaris sobre com actuar en cas que s’hagin d’establir, per exemple, limitacions en la participació en actes massius, com ara els concerts de l’Eix Macià, el pregó o la jornada castellera.

Tot i que finalment hi haurà Festa Major, a diferència d’altres municipis com Barberà del Vallès o Cerdanyola del Vallès, que van optar per suspendre-la (o Sabadell mateix, amb la Salut), es treballa en un format que s’adapti a les mesures sanitàries establertes per les autoritats competents. L’objectiu és evitar massificacions a l’espai públic, fet pel qual es treballa amb propostes de petit i mig format.

Amb aquest plantejament, una de les mesures que s’ha pres és la d’eliminar el castell de focs entès com fins ara. En aquest sentit, es treballa en una proposta que passa per evitar que la ciutadania es reuneixi a l’Eix Macià o al Parc Catalunya per veure l’espectacle pirotècnic, que per segon any consecutiu assumirà l'empresa local Pirotècnia Gironina.

Així, segons ha pogut saber el Diari de Sabadell, la proposta més plausible a dia d’avui passa per fer un espectacle amb focs artificials alts, és a dir, que puguin arribar a punts més elevats per poder-se veure des de tots els punts de la ciutat. D’aquesta manera, s’eliminarien els elements més baixos, evitant, així, l’efecte crida per aplegar-se a la zona de Francesc Macià.

"La idea passa per fer un castell de focs més elevat, que es pugui veure des de diferents punts de la ciutat, que això no vol dir que es pugui complementar en algun moment amb alguna cosa més baixa", detalla l'alcaldessa, Marta Farrés, en declaracions al D.S.. En aquest sentit, els focs del Parc Catalunya podrien no ser els únics que es llancessin.

"S'està mirant de trobar quatre punts de la ciutat, edificis municipals, des d'on poder fer un petit castell de focs", apunta Farrés. L'espectacle es vol complementar amb música, que s'emetria a través de l'emissora municipal: "Els focs se sincronitzarien amb música de l'Orquestra Simfònica del Vallès, però és un tema amb certes dificultats", avança l'alcaldessa.

Un dia menys

Un altre element destacat serà la reducció dels dies que durarà la festa, una decisió que avançava Ràdio Sabadell. Fons municipals han confirmat que el castell de focs se celebrarà diumenge en lloc de dilluns, de manera que el darrer dia habitual de Festa Major quedarà suspès. Sí que es mantindrà, però, com a dia festiu, això sí, sense actes.

A banda, el pregó també està exposat a patir canvis. La crida multitudinària a la plaça Sant Roc passarà a un format diferent que encara s’està definint, tot i que tot apunta que podria ser telemàtic.

La previsió és que en els propers dies es faci oficial el programa d’actes, que tot i ser menys i en petit format, mantindrà l’esperit festiu per acomiadar l’estiu com es mereix.

