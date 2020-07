Carme Forcadell i la injustícia

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Al meu mòbil tinc els telèfons de quatre presos polítics: Oriol Junqueras, Jordi Cuixart, Josep Rull i Carme Forcadell. Ja només aquest detall és una ignomínia que mai, mai, m’hauria imaginat que podia passar. Aquests dies he tornat a recuperar la comunicació amb Carme Forcadell. La conec de fa molts anys quan feia les cròniques dels plens municipals al 9Nou quan el director era Albert Om i ella era regidora per ERC. Ocasionalment Forcadell també escrivia al diari local. Només topar-me amb els seus noms m’és una commoció i veure que em contestava la Carme em va emocionar i alhora em va emprenyar fins a límits que no és prudent escriure.

Ara a més, sento que el Tribunal Suprem (TS) ha revocat els permisos de sortida de la presó de Carme Forcadell fonamentats de l’article 100.2 del règim penitenciari. Sembla l’avantsala de la revocació del tercer grau a tots els republicans catalans empresonats. Una canallada. El President del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, un home hiperreaccionari ha dit en referència als presos polítics i al conflicte amb Catalunya: “Los jueces no resolvemos problemas políticos”. Amb això té raó. No és que no els resolguin, és que directament els creen i els agreugen. Aquests magistrats del TS, sense que ningú els voti, creuen que poden dictar la política d’un país, tant és així que el mateix ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, no s’atreveix a posar ordre a la fiscalia infestada de gent d’extrema dreta.

Lesmes s’ha atrevit a dir: “Se esté o no de acuerdo con la sentencia, ninguna tacha se puede hacer al juicio”. Home, sí, i moltes. En primer lloc, com pot ser que havent-hi en la societat espanyola una àmplia majoria progressista i antifeixista, al CGPJ, al TS i al TC hi hagi una majoria neofranquista durant més de 20 anys? En segon lloc, com pot ser que quan ha caducat el seu mandat Lesmes va fent nomenaments tots d’extrema dreta?

Com no podia ser de cap altra manera, Lesmes té la cara dura de criticar també Pablo Iglesias. Quan un jutge critica el vicepresident del govern espanyol és que no ha entès el que és la separació de poders, la llibertat d’expressió i una cosa més greu, no ha entès que ell no és un servidor de la monarquia, sinó un servidor públic, cobra 132.769 euros, més les conferències, ponències, etc. Una part d’elles les ha fet ni més ni menys a la Fundació FAES. És a dir, no sap que li paguem el sou tots nosaltres, inclosos els republicans. Va estar vuit anys d’alt càrrec dels governs de Josemari Aznar, és clar que els jutges encara investiguen qui era emepuntorajoy i no el troben!

Quan hi havia dictadura no va pensar que calia lluitar per la democràcia, té la mateixa edat que jo, vaig lluitar a la clandestinitat mentre ell feia com si plogués. La categoria moral i les lliçons de democràcia i llibertat no les poden fer unes persones que mentre no hi havia llibertat i els demòcrates estaven a la presó ells no se’n van assabentar i van ser covards sinó directament col·laboracionistes. Poques lliçons pot donar un home d’extrema dreta i reaccionari com Carles Lesmes, un autèntic perill per la democràcia.

