L’ampliació d’FGC suma 1,6 milions d’usuaris més

1.612.820 viatges més en Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des del 2017. Amb aquesta xifra –que suposa un creixement del 73,7%– FGC celebra el tercer aniversari de la inauguració del metro del Vallès, havent assolit pràcticament quatre milions de validacions només el 2019. Unes dades contra tot pronòstic “molt més positives” del que s’esperava, valoren fonts de la companyia en declaracions al D.S.. La valoració positiva, però, s’ha vist afectada per la pandèmia: aquest any, el context ha fet davallar un 50% de la demanda, tant de TUS com d’FGC. Malgrat això, de nou, ja s’ha iniciat la recuperació respecte el juny: un 27,10% més de viatges als trens i un 26,98% als autobusos.

El perllongament de les estacions d’FGC de Sabadell, ara fa ja tres estius, traçava un nou tram de 3,7 quilòmetres de longitud amb la inauguració de tres estacions –Sabadell Nord, Sabadell Parc del Nord i la Creu Alta– connectant la ciutat en un traçat de nord a sud. Segons les últimes dades, aquestes parades ja absorbeixen el 46,37% del total d’usuaris de la ciutat. L’any 2019 van sumar 1,7 milions de viatges.

Malgrat que l’increment de viatges ha anat de la mà del perllongament de les estacions, Sabadell Plaça Major continua liderant el rànquing d’usuaris, amb 1,3 milions de viatges l’any 2019. A la cua es trobaria Sabadell Parc del Nord amb 366.524 viatgers. Malgrat això, es va convertir en una de les estacions que va tenir millor rebuda. Per primer cop, es connectava el nord a sis minuts del Centre.

Una promoció del nord

Els veïns dels barris del nord de Sabadell encara veuen aquestes obres com una gran victòria per la zona. “Hem guanyar visibilitat i ens ha facilitat molt la vida”, explica Alonso Simón, des de Red Solidaria La Planada. El veí recorda els llargs trajectes amb transbord inclòs que havia de fer per viatjar en FGC: de casa a l’estació de rodalies de plaça Espanya i de Renfe Centre fins als ferrocarrils. O bé en autobús, el que allargava el recorregut.

Encara pitjor ho tenien els veïns de Can Deu, que optaven per descartar el transport ferroviari: “Era més còmode desplaçar-se amb autobús, viatjar en tren era complicar-se la vida”, recorda Anna Salas, comerciant de la zona. Hi coincideix Juan Juárez, des de l’associació de veïns de Can Deu, que considera “un encert” apostar “en la comunicació entre barris”.

Aquesta construcció, fins i tot, va engegar polèmica. En un principi, tot apuntava que l’estació s’anomenaria Ca n’Oriac, malgrat estar ubicada a la Plana del Pintor. Però la comissió del Parc del Nord va encarregar-se que no fos així. Amb el nom final, s’unien tots els barris de la zona. Així, malgrat que “els deu anys d’obra es van fer massa llargs”, recorda Simón, “l’avanç que suposava pel veïnat valia la pena”.

Un impuls a TUS

L’ampliació dels FGC no només va suposar el creixement de la mobilitat ferroviària, també s’ha convertit en un impuls del transport de masses a Sabadell, amb xifres que van a l’alça any rere any. Malgrat que Transports Urbans de Sabadell (TUS) es preparava el 2017 per patir una davallada d’usuaris que migressin a les estacions de FGC, la realitat és que les validacions han crescut un 6,39%, amb 887.396 usuaris més que al 2016.

El 2019 es va saldar amb pràcticament 14 milions de viatges en autobús. “S’han multiplicat esforços, una bona xarxa de transport públic acaba estimulant la demanda”, explica el gerent de TUS, Xavier Cañadas.

‘Park & Ride’

Aquesta tardor estarà enllestit el servei de Park&Ride de Sabadell Nord, la primera de les cinc zones d’aparcament que FGC preveu construir a l’àrea de Barcelona. L’objectiu és fomentar l’aparcament de cotxes a les estacions per reduir l’entrada de vehicles a Barcelona.

