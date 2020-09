Renovada l'àrea de pícnic a Sant Vicenç de Jonqueres

L’espai d’esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres s’ha renovat completament, dotant-lo amb noves barbacoes i taules de pícnic, entre d'altres elements. El projecte ha comportat la construcció d’un nucli de serveis, on es preveu ubicar-hi un bar i també lavabos.

Així, la zona de pícnic s’ha reordenat, ampliant el nombre de taules, i s’han instal·lat quatre nuclis de noves barbacoes, amb quatre barbacoes d’obra cadascun, ja que les que hi havia abans es van retirar per no estar en correctes condicions d’ús. El pressupost destinat a l’actuació ha estat d’uns 140.000 euros.

Amb el projecte es milloren i amplien els serveis a l’abast de la ciutadania, ordenant l’ús de la zona de pícnic i garantint el bon manteniment de la zona. A la vegada, la renovació deixa un nou espai per a l’esbarjo a l’aire lliure en l’àmbit del Parc fluvial del riu Ripoll.

Ara també s'està treballant per licitar un bar que pugui oferir aquest servei en un tram del riu força concorregut i que alhora porti a terme un control de l’espai per evitar que es pugui degradar. La zona de pícnic ja està a l’abast de la ciutadania però la de barbacoes s’obrirà els propers mesos, quan el bar entri en funcionament.

