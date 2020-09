Les bandes del CE Sabadell, d’infranquejables a decisives

A diferència del que es va poder veure a Vallecas, on el Centre d’Esports va patir les innumerables centrades laterals del Rayo, a Palma l’escenari va ser molt diferent. I això és un bon senyal davant un equip dissenyat per estar a les places capdavanteres, que centra bona part del seu joc d’atac amb els extrems. Hidalgo va moure fitxa i va optar per un perfil més experimentat amb l’entrada d’Óscar Rubio en detriment de Víctor García. El primer, bregat en mil batalles i el jugador encarregat de neutralitzar els Lago Júnior i Mboula, mentre que García, extrem, reconvertit en carriler, oferia un perfil força més ofensiu.

Pel que es va veure sobre la gespa del Visit Mallorca, el canvi de jugador va oferir l’efecte esperat i el CE Sabadell no va patir amb excés les centrades laterals (fins a l’expulsió), si bé és cert que el gol local va néixer per la banda dreta de l’atac mallorquinista. Ambdós equips, conscients de les armes del seu rival, van concedir ben poc.

En atac, però, les coses no van acabar de sortir com estava previst o s’hauria desitjat. És de justícia tenir present que els rivals han estat d’una exigència enorme, però això no ha de tapar que ofensivament el bagatge va ser molt pobre: “No hem trobat la definició ni les centrades per poder fer-los mal”, explicava el tècnic de Canovelles des de la mateixa sala de premsa de Palma. I el Centre d’Esports necessita que els seus carrilers siguin més incisius si vol estar més a prop de la victòria. En dues jornades, només quatre rematades entre els tres pals. Diumenge, nova oportunitat davant el gran favorit a l’ascens, el RCD Espanyol.

