El Sabadell vol començar l'any amb un cop d'efecte a Montilivi

Serà dilluns (18.30 hores) quan el Sabadell obri el 2021 a la Lliga SmartBank amb un curt desplaçament a Girona i un objectiu molt clar: donar un cop d'efecte davant un teòric candidat al play-off per mantenir intactes les seves opcions de permanència. Antonio Hidalgo i els seus homes, a diferència de l'estressant mes de desembre, hauran tingut una setmana llarga per preparar un partit que el tècnic considera "molt difícil" per l'enorme qualitat d'un rival "confeccionat per pujar a Primera Divisió", ha dit de manera contundent en la seva primera roda de premsa del nou any.

Hidalgo ha destacat el potencial ofensiu del Girona malgrat que ha marcat tres gols menys (15) que el mateix Sabadell. "Tenen dos dels millors jugadors de la categoria, com Stuani, amb qui vaig coincidir a l'Albacete de company i és un golejador excepcional, i Mamadou Sylla. Si afegim els Gumbau, Bárcenas, Cristóforo o Monchu només puc dir que es tracta d'un equip molt potent ofensivament. El seu entrenador (Francisco) té una idea molt clara de què volen fer i també són molt agressius". El Girona tindrà dues baixes per sanció: Samu Sáiz i Nahuel Bustos.

Jaime Sánchez és l'única baixa, també per sanció, en el Sabadell. Això pot propiciar el retorn de Pedro Capó o apostar pel triumvirat Aleix Coch-Juan Ibiza-Grego Sierra per fer la línia de tres centrals. "Sabem de les dificultats del partit, però nosaltres només podem confiar en la feina diària, l'esforç i la implicació de tots per millorar i aconseguir l'objectiu de la permanència. Volem continuar al futbol professional i els jugadors s'hi deixaran la vida en cada jornada".

La morbositat del duel a Montilivi tindrà un nom propi: Ramon Rodríguez, Monchu. Serà el retrobament amb el jugador mallorquí cedit pel FC Barcelona al Girona després dels intensos duels de la passada temporada quan militava al filial blaugrana. Monchu va marcar el gol de la victòria al Mini Estadi i ho va celebrar dirigint-se al sector dels aficionats arlequinats de manera desafiant i va repetir una escena similar en la final del play-off a Marbella, llavors davant de la banqueta. Dos gestos que van indignar l'afició sabadellenca. Dilluns no hi haurà públic a Montilivi per comprovar les reaccions del jugador i els aficionats. El partit serà dirigit pel col·legiat basc Gorka Sagués Oscoz, qui ja va dirigir el Sabadell-Alcorcón (1-1) aquesta temporada.

Mercat: porta oberta

El dilluns, coincidint amb el Girona-Sabadell, també s'obre el termini del mercat d'hivern. Hidalgo s'hi va referir amb claredat: "No sé si vindrà algú. Ho hem parlat amb el Jose Manzanera (director esportiu) i tots dos sabem la idea: hauria de ser un jugador que ens ajudi, un jugador diferencial en la categoria i això no és gens fàcil". També ha volgut recordar que "serà l'actual plantilla qui ens traurà de l'actual situació. Ha demostrat la seva implicació i identificació amb el club. És un grup molt sòlid que hi creu en la idea i si ve algú s'haurà d'adaptar molt de pressa a tot plegat".

El tècnic arlequinat ha reconegut que li agradaria "tenir una plantilla més curta", obrint la porta a alguna possible baixa, però també recorda que "el mercat d'hivern és molt complicat. Jo mateix vaig arribar al Sabadell de jugar en un mercat d'hivern i va sortir bé, però conec molts casos en què el resultat és molt diferent. El jugador que vingui ha de significar un extra de qualitat i això és difícil", ha reiterat. De moment, el nom que ha sonat amb més força és el del badaloní Álvaro Vázquez (Sporting Gijón). Ja va passar a l'estiu i no va venir. Veurem si ara canvia la situació. Caldrà esperar.

