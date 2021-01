Traslladada una dona al Taulí després de ser atropellada per un patinet elèctric

Aquest dijous Sabadell comença a implementar la nova normativa de la DGT que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP). Precisament, un dia abans que entrin en vigor les sancions de la llei, aquest dimecres, la Policia Municipal va multar un conductor de patinet elèctric. Però no va ser per les noves mesures, sinó per conduir temeràriament i provocar un accident.

L'incident va ser entre el carrer del Ripoll i el carrer d’Alfons Sala, a les 10.25 h. La policia va sancionar el conductor d’un patinet, de 43 anys, per situació greu mentre circulava per la vorera: una vianant va resultar ferida per una topada amb el patinet i va ser traslladada a l’Hospital Parc Taulí.

Al conductor se li va aplicar la sanció contemplada al RD 970/2020 que prohibeix la circulació dels vehicles de mobilitat personal per les voreres i zones de vianants. Van intervenir una unitat del SEM i dues unitats de Policia Municipal.

QUÈ DIU LA NOVA NORMATIVA?

Des del 2 de gener, els VMP no poden circular per voreres. Pel que fa a les zones plataforma úniques, podran circular si adapten la circulació a la velocitat dels vianants. Només pot viatjar una persona sobre el patinet i, si és de nit, caldrà conduir amb llums o roba reflectant. L'ús de casc no és, de moment, obligatori, però sí recomanable. Tot i això, l’Ajuntament pretén que sigui d'ús obligatori al municipi, fet que es concretarà a la nova ordenança.

L’organisme depenent del ministeri d’Interior també ha establert una limitació de la velocitat d’entre 6 km/h i 25 km/h. Les denúncies administratives per incomplir alguna de les noves mesures suposaran entre 100 euros –viatjar més d'una persona sobre el patinet– i 1.000 euros de sanció –conduir sota els efectes de les drogues o alcohol. Circular per la vorera serà sancionable amb 200 euros, així com utilitzar el telèfon mòbil o auriculars.

Els conductors no necessitaran assegurança, ni permís de conduir ni de circulació. Però sí que caldrà disposar d’un certificat de circulació –no serà obligatori fins al 2023– que s'haurà de sol·licitar a la DGT.

L’Ajuntament de Sabadell està treballant en l’elaboració de la nova ordenança de circulació, que desenvoluparà la norma que marca la DGT, però estudia incorporar modificacions en la normativa vigent. Mentrestant, Sabadell aplicarà les directrius que estableix l’organisme.

