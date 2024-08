A quines ciutats es pot aparcar gratis a la zona blava durant l’agost?

A partir d’aquest dilluns, aparcar a la zona blava de Sabadell serà excepcionalment gratuït. La mesura, que arriba cada mes d’agost, s’allargarà fins al diumenge, dia 18. A partir del següent dilluns, doncs, el sistema tarifari es tornarà a implementar com fins ara.

La qüestió acostuma a generar debat ciutadà i molts veïns critiquen un cert afany recaptatori de mantenir el cobrament de tarifes durant setmanes de menys activitat. De fet, no hi ha un criteri calcat en els diferents municipis catalans, que fixen la regulació en les respectives ordenances fiscals d’estacionament.

Així, si un conductor de Sabadell va, per exemple, a Barcelona, haurà de continuar pagant per estacionar el cotxe en els llocs pintats amb blau o verd, com passa la resta de l’any. La capital catalana és una de les ciutats més restrictives, ja que només estan exempts de pagar els vehicles amb etiqueta 0. Aquesta opció també és l’adoptada en altres localitats de costa, on s’aprofita l’increment de visitants per omplir les arques municipals.

Què passa en altres ciutats?

En l’entorn vallesà, es manté la disparitat. Per exemple, a Terrassa, s’opta per aturar les tarifes d’aparcament del 4 al 25 d’agost de 2024, ambdós dies inclosos. Una setmana més que a Sabadell. Al costat, de les dues capitals, a Castellar, els conductors no hauran de treure tiquet en tot l’agost, gratuïtat que també s’estén a Sant Cugat, amb l’excepció de la zona del Mercat de Torreblanca, que continuarà sent de pagament.

En altres grans ciutats catalanes, com l’Hospitalet de Llobregat, les zones blaves i verdes ja són gratuïtes, des de l’1 i fins al 31 d’agost. En canvi, a Badalona es continuarà pagant per deixar el cotxe, exceptuant l’àrea del Mercat de Torner, on les màquines ja estan fora de servei des d’aquest dijous.

1.500 places a Sabadell

Actualment, a Sabadell hi ha prop de 1.500 places d’estacionament de zona blava en servei controlades mitjançant més d’una seixantena de màquines expenedores de tiquets, uns parquímetres que es van modernitzar l’any passat.

El consistori considera que la regulació de l’aparcament en destí mitjançant l’estacionament limitat i controlat promou la rotació dels vehicles estacionats i facilita l’accés a les zones comercials i de serveis al màxim nombre de persones. Així mateix, en disminuir el trànsit d’agitació que busca lloc per estacionar, ajuda a millorar les condicions del trànsit.