Els veïns de Can Rull que viuen a la zona més propera al CAP –carrers de Lucà i de Sant Isidor– diuen prou. “Cada nit és una festa”, apunta Júlia C, veïna de la zona, que assegura que “hi ha dies que no dormim en tota la nit”. “Has d’anar a treballar i no has descansat gens”, afegeix. Segons les crítiques veïnals, la plaça que queda entre l’ambulatori i el centre cívic s’ha convertit en un punt de conflicte que diàriament s’omple de gent a altes hores de la matinada.

“Hi ha un accés per entrar amb els vehicles, encara que està prohibit, i posen música amb els altaveus, porten begudes i destorben molt el descans dels veïns“, afegeix la mateixa veïna. Alguns vídeos, gravats fa pocs dies passades les tres del matí, també constaten un soroll molt fort dels motors de les motos i conducció il·legal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diari de Sabadell (@diaridesabadell)

Els veïns més propers a la zona, amb l’ajuda de l’Associació de Veïns, ja s’han mobilitzat per recollir informació i material audiovisual per fer-lo arribar a les autoritats pertinents. Tanmateix, ja s’han posat en contacte amb el Síndic de Greuges i l’Ajuntament, que són coneixedors de la situació.

Més reforç policial

Fonts municipals apunten que en aquesta zona s’està fent reforç de vigilància i seguiment a petició del veïnat. És una de les zones on es fan actuacions periòdiques i patrullatge amb la unitat canina, asseguren les mateixes fonts. La regidoria del districte i Seguretat Ciutadana ja han tingut reunions tant amb les associacions veïnals com amb veïns de manera individual i uns dels temes que s’ha tractat és aquest. L’Ajuntament assegura que es continuarà amb aquest el reforç de presència policial; tot i que també apel·la a la responsabilitat i al civisme de la ciutadania.

Segons els veïns, aquest és un problema que “ve de lluny”, però que s’ha anat agreujant i és més evident quan arriba l’estiu. “Estem farts de trucar a la policia, truquem gairebé cada dia i alguna vegada ens han dit que ja tenen sis o set trucades d’altres veïns de la zona”, detalla Júlia C.