El cotxe elèctric continua estancat a Sabadell

El vehicle elèctric continua sense ser una de les opcions més sol·licitades per als sabadellencs a l’hora de canviar el seu cotxe, ans al contrari. En aquests vuit primers mesos del 2024, de gener a agost, diàriament, els diversos concessionaris de la ciutat han matriculat prop de 10 vehicles de mitjana (9,89%), dels quals amb motor elèctric pur –100% elèctric– no ha arribat als dos (1,69%). Segons dades de la patronal catalana de distribució d’automoció, Fecavem, les matriculacions d’aquesta propulsió a la ciutat, en el període esmentat anteriorment, han passat del 3,60% (2022), al 5,98% (2024), respecte del total d’unitats noves venudes .

Poc més de 2 punts en els darrers tres anys en un context d’emergència climàtica i de la zona de baixes emissions (ZBE) sobre la taula. Aquest escenari no difereix massa del que succeeix en poblacions com Terrassa o Sant Cugat. A la cocapital, els percentatges sobre el total de vehicles venuts es manté entre el 3 i el 4%, mentre que a la població santcugatenca, malgrat que l’opció elèctrica s’enfili fins al doble dígit, ha passat en tres anys del 14,1% al 23%, l’any 2023, a situar-se, de nou, al 14,43%. En el conjunt de Catalunya, durant el primer semestre van representar un 7,55%.

Un dels factors que poden ajudar a explicar el motiu pel qual l’elèctric continua sent un fre per als sabadellencs és la falta d’una xarxa de punts de recàrrega –Sabadell no disposa, encara, d’un carregador de càrrega ultraràpida–. Sobre aquest aspecte s’hi va referir, aquesta setmana, el CEO de Cupra, Wayne Griffiths, en alertar que “hi ha molt per fer si volem arribar a les zero emissions, que és on hem d’arribar”, va dir. “Hem de motivar els clients a comprar cotxes amb incentius fiscals i amb una governança de la infraestructura de recàrrega”, va agregar.

Per la seva part, des de la patronal catalana de la distribució alerten que “la incertesa en l’elecció de la motorització, genera confusió entre els compradors i paralitza la intenció de compra de vehicles nous, més segurs, nets i rendibles”. Alhora, apunten que davant l’estancament en les matriculacions de vehicles electrificats, caldria “repensar els estímuls que accelerin l’adopció del cotxe elèctric”.

Gasolina i dièsel

L’altra cara de la moneda la protagonitzen les matriculacions dels vehicles de combustió fòssil, especialment, els de benzina, que avui dia encara representen prop de 4 de cada 10 (38,54%) dels vehicles matriculats, dos punts per sobre (36,59%) la mitjana catalana del primer semestre de 2024. Si ho comprarem respecte del 2022, aquestes propulsions s’han reduït, passant de representar el 56,80% al 46,60%, en aquests vuit primers mesos de 2024. A Terrassa, el descens ha estat menys pronunciat, passant del 54,80% al 46,40%, mentre que a Sant Cugat, des del 2022 els vehicles de gasolina i dièsel ja han representat menys del 50% –en l’actualitat, un 39,90%–.