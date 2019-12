“No pot ser que els nens estiguin exposats d’aquesta manera. El mal estat del parc infantil és un perill, i ja fa molt temps que això està així”, es queixa un veí decidit a no resignar-se. Segons explica, des de fa dos anys es reclama a l’Ajuntament de Barberà que s’arregli el perímetre de vidre que encercla l’àrea de jocs de la plaça de la Constitució, situada davant de la Biblioteca Esteve Paluzie. Com a resposta, però, assegura que només s’han obtingut dilacions i negatives.

El perímetre de vidre que encercla l’àrea de jocs està visiblement esquerdat per diferents llocs. L’Ajuntament hi ha col·locat una tanca de plàstic al davant i ha encintat una de les parts malmeses perquè no es desprengui cap vidre. Però el veïnat considera que no n’hi ha prou: en qualsevol moment, a causa d’un cop fortuït d’un nen jugant, podria acabar de trencar-se i provocar un accident.

Segons denuncien, la queixa ja es va fer arribar a l’anterior alcaldessa, però van arribar les eleccions i, a Barberà, hi va haver un canvi de govern. Ara bé, la darrera petició que s’ha traslladat al nou consistori tampoc ha funcionat: “Hem demanat que es reparin les tanques, però l’Ajuntament ens ha dit que canviar aquests vidres costa molts diners”.