VÍDEOS Cerdanyola acomiada el 2019 amb un gran concert de l’AMCV

La banda i la coral de l’Agrupació Musical Cerdanyola del Vallès han ofert aquest dissabte el tradicional Concert de Cap d’Any, una cita obligada en el calendari de les festes nadalenques. La trobada s’ha dut a terme a l’Ateneu de la ciutat, on la sala principal ha quedat petita i s’ha omplert fins la bandera, amb 434 persones.

En aquesta ocasió, la coral ha obert la trobada en solitari, un concert que ha comptat amb temes com Sant Josep es fa vellet o Joia en el món. Aquest és el darrer cop que se’n fa càrrec el director de la banda, el sabadellenc Gerard Pastor, que ha anunciat que no optarà a revalidar en el càrrec per motius personals. La banda ha interpretat la Marxa Radetzsky o el Vals de l’Emperador, entre altres.