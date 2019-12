Aprendre matemàtiques a través d’aventures virtuals i figures geomètriques

La mala fama que arrosseguen les matemàtiques és immerescuda: pànic, avorriment, frustració. Molts estudiants, quan poden, desisteixen d’entendre-les i en fugen tan lluny com poden a través d’itineraris acadèmics alternatius, esperant no topar mai més amb algoritmes. Però hi ha qui està disposat a capgirar tot això de soca-arrel, a les aules. Fer-les engrescadores, de bon entendre i funcionals per al dia a dia. L’empresa santcugatenca Innovamat està formada per un equip d’enginyers, docents, programadors i dissenyadors que fa una proposta didàctica a les escoles per reformular l’aprenentatge d’aquesta assignatura a primària, sobretot de manera estimulant.

L’empresa ofereix assessorament personalitzat als centres educatius per implementar el seu sistema. A l’aula, els alumnes aprenen comptatge a través de figures geomètriques o miniaplicacions digitals, que fins i tot permeten experimentar aventures. En comptes d’haver de memoritzar receptes, absorbeixen els coneixements palpant material. La intenció és que el professor deixi de ser un monologuista per fer de guia.

Per a Innovamat, és imprescindible entendre les matemàtiques a través d’exemples pràctics. “Volem desenvolupar la competència matemàtica dels infants, que és la capacitat d’enfrontar-te a situacions que, a priori, no saben resoldre. Que siguin capaços de trobar estratègies, raonar-les, fer deduccions, connectar unes coses amb les altres…” ressalta Jordi Delcor, enginyer aeronàutic de l’equip, que afegeix: “En aquesta proposta curricular per a primària es busca que les matemàtiques s’aprenguin de manera vivencial, manipulativa i competencial. Els materials ajuden a desabstreure les matemàtiques, que al final són simbòliques: arribar als algoritmes de manera transparent”.

Petits aventurers matemàtics

A l’hora de practicar les matemàtiques, Innovamat ha substituït les antigues fitxes, que s’amuntegaven infinitament a la carpeta, per una plataforma digital que gamifica l’aprenentatge. Cada infant disposa d’una Mathtropolis, una ciutat que, novament, planteja situacions a resoldre. Les activitats, a les tauletes o ordinadors, s’adapten als alumnes en funció de la seva progressió, i així poden practicar de manera autònoma i individualitzada. La plataforma, a més, aporta informes setmanals als docents perquè puguin orientar la tasca docent.

La proposta didàctica, que ja s’està duent a terme a 16 escoles de Sabadell, s’implementa des de primer fins a quart de primària. A la comarca, en 65 centres educatius. Innovamat està treballant per ampliar el projecte a cinquè i sisè

L’empresa també ha creat mons virtuals com el de Piland, on una colla anomenada Bmath protagonitza un fotimer d’aventures plenes d’enigmes i misteris matemàtics. A la sessió d’Aventures, els personatges s’introdueixen en un vídeo i plantegen un repte, amb la intenció de desenvolupar un diàleg matemàtic a la classe: “Són sessions guiades pel docent en què es demana que els infants pensin, xerrin i escoltin força, que és una cosa que amb les matemàtiques no passava. Es trenca amb la idea que un problema només té una solució, en pot tenir més d’una”, explica Delcor.