La Grossa de Cap d’Any repartirà més premis que mai

La Grossa de Cap d’Any, que encara no ha tocat mai a Sabadell, repartirà enguany premis de fins a 200.000 euros. La setena edició d’aquest sorteig de Loteries de Catalunya, que se celebra aquest dimarts 31 de desembre, ha posat a la venda 100.000 números, a 10 euros el bitllet. 200.000 butlletes més que l’any passat. Un rècord de 50 milions d’euros en venda, 5 d’ells en suport virtual. La compra de loteria per Internet, segons informen des de la Generalitat de Catalunya a poc menys de 24 hores que comenci el sorteig, ha crescut aquest any un 6%.

El sorteig repeteix la fórmula de l’any passat i atorgarà un total de vuit premis: primer 200.000 euros per bitllet, un segon de 65.000 euros per bitllet, un tercer de 30.000 euros per bitllet, dos quarts de 10.000 euros per bitllet i tres cinquens de 5.000 euros per bitllet. Durant el sorteig, es faran un total de 8 extraccions: tres del cinquè premi, dues del quart i una del tercer, del segon i del primer.

A banda d’aquests premis, la Grossa també premiarà les terminacions dels vuit números guanyadors i els números anteriors i posteriors de cada premi. També es reintegraran totes les butlletes que acabin amb l’última xifra del primer premi. Tot plegat es retransmetrà en directe a les 12 h del dia 31 des dels platós de TV3. Presentaran el programa –de 60 minuts– Laia Ferrer i Marc Giró.

Facilitats per cobrar

Loteries de Catalunya segueix amb el sistema estrenat l’any passat per agilitzar el pagament als premiats. Així, tots aquells que obtinguin un premi de fins a 1.000 euros podran demanar a qualsevol punt de venda autoritzat una transferència directa al seu compte bancari, que s’haurà de fer efectiva en un termini de 48 hores. Als estancs, llibreries, quioscos o bars es podran cobrar premis en metàl·lic de fins a 120 euros.