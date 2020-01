La comunitat amaziga celebra l’arribada de l’any 2970

Darrere de l’escenari hi ha quatre globus penjats que, en forma de números, il·lustren l’any que ha arrencat el poble amazic. La comunitat originària del nord d’Àfrica aquesta setmana celebra l’arribada del 2970. A Sabadell, ho han fet mig miler de persones reunides a la Sala Polivalent del Parc del Nord, dissabte al vespre. Una gran festa musical, amb instruments tradicionals i balls, que vehicula una necessària reivindicació cultural.

Els joves, alegres i esverats pel ritme dels concerts, alcen la mà amb tres dits desplegats, enèrgicament. “Simbolitza la lletra de la nostra bandera. És un gest que serveix per expressar la base del poble: la veu, la terra i la sang. Ens hem de reivindicar, perquè al nord d’Àfrica se’ns intenta cancel·lar l’existència”, detalla Brahim Ait Elhaj, sabadellenc amazic.

“La cultura amaziga no té a darrere una religió ni un estat que la reforci, ho hem de fer nosaltres”

Durant molts anys, aquesta comunitat africana ha estat víctima d’una persecució cultural.La defensa de la identitat s’entoma des de l’instint de supervivència. Sobretot en una festa com el cap d’any, la qual gira entorn d’un element propi, com és el particular calendari. “La cultura amaziga no té a darrere una religió ni un estat que la reforci, ho hem de fer nosaltres”, argumenta Abdellah Ihmadi, de la junta d’Anaruz N Afrika, entitat que ha organitzat la festa, que se celebra a Sabadell des del 2010.

Calendari Amazic

La Casa Amaziga de Catalunya és l’altra associació que ha organitzat la celebració de cap d’any. Sara Berdahem n’és membre: “Som oberts i intentem fer arribar la nostra cultura a tothom. Ens agrada que vingui gent d’arreu, que coneguin les nostres tradicions”, expressa.

El calendari de la comunitat s’inspira en el guerrer anomenat Sheshonq I, membre de la tribu amaziga dels Mashuash de Líbia, que l’any 935 ac va conquerir Egipte. “És un calendari relacionat amb la terra, amb el canvi de les estacions. El cap d’any és una celebració molt arrelada. Les famílies ho celebrem amb molt folklore i, culinàriament, amb un cuscús fet amb set verdures i llegums secs”, relata Ihmadi.