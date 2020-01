El Gremi reivindica les pimes com el motor empresarial de Sabadell

El Gremi de Fabricants reivindica la cultura empresarial de les pimes sabadellenques. En el marc de l’entrega de Premis Floc de Llana 2019, atorgats per l’entitat avui dilluns, la seva presidenta, Rosvi Moix, ha posat en valor el know how de les petites i mitjanes empreses locals –fonamentat en el “treball en valors”– per combatre “la duresa” d’un mercat cada cop més globalitzat. Moix ha protagonitzat un marcat discurs social: “La nostra societat demana i necessita prioritzar les persones” en un context marcat pels “excessos del mercat”.

L’entitat ha organitzat aquest vespre la trobada anual coincidint amb la festivitat de Sant Sebastià, en què s’ha atorgat la distinció Floc de Llana a l’economista Joaquim Badia, un “professional incansable” de qui es va destacar el seu “compromís” amb Sabadell. Badia és un històric del Banc Sabadell que, al marge de la seva trajectòria professional, ha impulsat iniciatives a entitats de la ciutat durant dècades.

El Gremi també va premiar Torres Pradas, un dels grups empresarials del tèxtil amb més creixement de l’estat espanyol i de qui Moix va destacar el seu procés industrial “respectuós amb el medi ambient”. Per la seva banda, el Gremi va atorgar un reconeixement especial a la Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell (FAVS) per haver complert 50 anys i a Misioneras de Jesús, Maria y José, una institució religiosa i educativa de Campoamor.

A banda dels agremiats, la trobada va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que ha celebrat el lideratge de les dones coincidint amb l’estrena per la festivitat de Sant Sebastià tant de nova alcaldessa com de la presidenta del Gremi. “Tenim un repte col•lectiu: parlar del futur”, ha reclamat l’alcaldessa, que ha emplaçat els empresaris a “reduir les desigualtats”. A l’acte també van assistir regidors de l’Ajuntament, representants d’entitats i institucions de la ciutat i Laura Vílchez, secretària tercera del mesa del Parlament de Catalunya.

Temps de “compromís social”

El Gremi de Fabricants va demanar un esforç empresarial pel “compromís social” respecte els treballadors en el context econòmic actual, en què algunes veus parlen de desaceeleració. Moix va apuntar que el Gremi, com a entitat, treballa per generar ocupació i per una societat sabadellenca “millor” en resposta a una conferència, a càrrec de Jordi Alberich, membre del Think Tank de Foment del Treball Nacional, en què s’emplaçava a un nou pacte social per facilitar el creixement econòmic.

La xerrada va encoratjar a les empreses a “anticipar-se” en la formació dels treballadors per adaptar-se a l’augment de la competència “ha abaixat els preus i les condicions laborals” de la globalització. La formació es va figurar com a motor de canvi juntament amb una fiscalitat harmonitzada.

Joaquim Badia: “M’he cregut el potencial de Sabadell”

Economista de professió, Joaquim Badia va treballar durant 47 anys al Banc Sabadell, una tasca que ha combinat amb una important presència en el teixit associatiu sabadellenc. Ara rep el premi Floc de Llana.

Què significa per a vostè rebre aquesta distinció?

Sempre fa molta il·lusió rebre un premi i més quan és a casa. Treballar tants anys al Banc Sabadell m’ha permès valorar el que és Sabadell i conèixer les entitats. Ha fet molt el fet que sempre m’he cregut el potencial de la ciutat.

Avui dia, les persones presenten talent i ja no són mà d’obra. Està d’acord en què estem en un moment de transició?

Estem davant d’un canvi de model en què es valora la capacitat de lideratge i de gestió d’equip. Un moment en què els valors personals són molt important, tant o més que la preparació.

Com veu l’economia sabadellenca? Avui l’FMI ha apuntat que Espanya creixerà per sota les expectatives.

Estem en un moment d’estabilitat i per això crec que no hem de ser pessimistes. No es donen les condicions per una recessió i crec que Sabadell i demarcació tenen moltes possibilitats.