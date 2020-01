Els representants del Club Natació Sabadell ja estan a semifinals a l’Europeu de waterpolo

Doblet a semifinals. La selecció espanyola femenina, amb les waterpolistes del Club Natació Sabadell, Laura Ester, Maica Garcia i Judith Forca, es jugarà aquest dijous (17.30 h) el bitllet per ser a la gran final de l’Europeu davant Hongria. Un nou èxit d’aquesta generació que per quarta edició consecutiva disputarà les semifinals d’un campionat europeu. La derrota en el darrer partit de la fase de grups davant els Països Baixos va ser un estímul per a l’equip contra Grècia als quarts de final. Les vigents campiones d’Europa i botxí de les waterpolistes del Club a l’Europeu de Barcelona 2018, van topar-se amb un equip que vol reeditar l’or aconseguit, precisament, on va ser profeta sis anys enrere en superar a la final a les neerlandeses.

La portera del Club, Laura Ester va tenir un paper decisiu en la victòria davant les gregues (9-12). Ja en el primer període va provocar que les Plevritou, Margarita i Eleftheria, desaprofitessin dos xuts de 6 metres. Una actuació que va anar in crescendo amb el pas dels minuts amb les aturades a Alikisti Avramidou i Christina Tsoukala, entre altres. En l’aspecte ofensiu, el triomf també va tenir segell nedador. La boia Maica Garcia, un corcoll per a les hel·lèniques, va marcar dues dianes en moments claus i Judith Forca es va afegir al còmput golejador amb un gol. Avui, els espera Rita Keszthelyi, Rebecca Parks i companyia.

D’altra banda, el combinat masculí també va fer la feina en un gran partit contra Sèrbia. El duel va acabar en empat (6-6) després d’una lluita aferrissada i gran actuació de les defenses. Es va haver de resoldre als penals i Espanya es va prendre la revenja de Barcelona’19 (10-9). Ara lluitarà també per les medalles en aquest Europeu d’Hongria. El representant del Club Natació Sabadell, Edu Lorrio, no va jugar cap minut. El porter titular Dani Pinedo és un mur.