ERC portarà a la Comissió de Transparència la contractació de Juanjo Cáceres a la Diputació de Barcelona

El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya creu que la contractació de la parella de la tinenta d’alcaldessa Marta Morell per part de la Diputació de Barcelona –governada pel PSC– “insinua un possible pagament en forma de contractació” a canvi de l’acord de govern a Sabadell entre Podem i els socialistes. Així ho ha expressat aquest dimarts en roda de premsa el portaveu municipal del partit, Gabriel Fernández, que ha anunciat que portarà el fitxatge de Juanjo Cáceres a la Comissió de Transparència de l’Ajuntament de Sabadell.

“Suposem que, tenint en compte la celeritat amb què s’han convocat les comissions de transparència per altres temes, ningú estarà en contra que se’n faci una per una cosa tan seriosa com aquesta“, ha expressat Fernández. ERC ha reiterat la seva predisposició per contestar a qualsevol pregunta respecte a l’assumpte de l’Àrtextil, i ha demanat la mateixa disponibilitat a l’equip de govern respecte a la contractació de Cáceres.

Per a Gabriel Fernández, “és evident que [PSC i Podem] han arribat a algun acord perquè aquesta persona acabi treballant en una institució que governa el PSC; amb el vist-i-plau dels seus socis de Junts”, i ha recordat que el govern municipal ja havia intentat contractar Cáceres com a assessor en matèria de Memòria Històrica i va haver de fer-se enrere. “Ara està d’assessor en temes d’educació… Sorprèn les múltiples experteses d’aquest home en temes tan diferentes”, ha dit Fernández.