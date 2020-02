Unanimitat al ple municipal pel trasllat de la foneria Suñer

El ple municipal de febrer ha donat el seu suport al trasllat de la foneria Suñer, una fàbrica situada entre els barris de Covadonga i Sol i Padrís-Sant Oleguer que generaria contaminació i molèsties al veïnat del voltant. Tots els grups municipals han coincidit: cal traslladar la fàbrica d’aquesta zona residencial per evitar possibles efectes sobre la salut dels veïns.

Des del PSC, la regidora Mar Molina destacat la dificultat de compatibilitzar els usos industrials amb els residencials. “No podem fer fora l’activitat industrial de Sabadell ni ignorar les reivindicacions legítimes dels veïns”, ha indicat. En aquest sentit, la regidora de Transició Energètica ha destacat que la foneria té una història que supera els 50 anys de vida i que ofereix ocupació a una setantena de famílies “Cal activar taules de diàleg”, conclou.

Raúl Barroso (ERC) ha estat més contundent pel que fa al modus operandi de l’empresa i ha criticat els seus “mètodes de treball irregulars a vista de qualsevol”. Per la seva banda, Maties Serracant (La Crida) considera que l’estació de mesura i “no ha estat suficient” pel context urbà on està situada aquesta activitat industrial. El cap de la formació anticapitalista ha posat en relleu que a Sabadell s’incompleix el límit de partícules contaminants (PM) i que “el consistori no té eines per evitar-ho”. Així, considera que en el cas dels veïns que envolten la foneria, el risc és doble: la proximitat amb la Gran Via i la presència de la foneria.

Des de Ciutadans, Adrián Hernández ha destacat la necessitat de convertir aquest trasllat en una realitat “a mitjà termini” i dialogar la sortida del barri. Com el PSC, Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell) considera que aquesta empresa “és una riquesa” per Sabadell, però que cal traslladar-la. Marta Morell (Podem) ha defensat que l’Ajuntament “té un control sobre l’empresa regular i rigurós” des que l’empresa va causar el brot de legionela a Sabadell l’any 2015.

La moció ha estat presentada pel Moviment Veïnal del Sud, una entitat de caràcter assembleari que ha demanat el posicionament de l’Ajuntament de Sabadell. La batalla contra la foneria Suñer s’arrossega des de l’any 2001, quan el veïnat va començar a denunciar pudors, expulsió de partícules en suspensió i sorolls.

Tot i la unanimitat del ple municipal, els mecanismes que té a l’abast l’Ajuntament no poden incidir en una propietat privada, donat que l’empresa compliria amb els paràmetres legals de contaminació segons els primers indicis de l’estació de mesura de la qualitat de l’aire que la Generalitat va instal·lar el 7 de maig de 2019 al carrer de Balmes. El compromís està en “sumar” amb els veïns i “dialogar” per poder arribar a acords conjuntament.