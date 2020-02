L’A-cordant acosta la música d’orquestra a prop de 300 alumnes

El programa A-cordant, per a la formació d’orquestres als centres educatius públics de Sabadell, ha celebrat aquesta setmana dues trobades dels 281 alumnes que hi participen aquest curs. Amb aquest projecte, estudiants de primària formen orquestres de corda i durant el curs escolar aprenen a tocar la viola, el violí o el violoncel, de la mà dels músics professionals de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV) i amb el suport del professorat de música dels centres educatius.

Aquesta setmana alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles Agnès Armengol, Joaquim Blume i Juan Ramón Jiménez s’han reunit, ahir i avui, a l’auditori del Casal Pere Quart en el que és el primer contacte d’aquest curs entre les diferents escoles que han format una orquestra al seu centre.

El projecte, impulsat per l’OSV i l’Ajuntament, té per objectiu facilitar l’accés dels infants a la música, amb tots els beneficis educatius que això comporta. El curs 2019-2020 se celebra la quarta edició de l’A-cordant i hi prenen part 85 alumnes de l’Escola Agnès Armengol, 40 de l’Escola Juan Ramón Jiménez i 156 de l’Escola Joaquim Blume.

L’A-cordant s’emmarca en els Plans Educatius d’Entorn i les iniciatives impulsades a Sabadell per promoure la formació artística als centres públics. En el desenvolupament de l’A-cordant, part de les hores lectives de música es destinen a la pràctica de conjunt, de manera que es potencia l’activitat i el creixement com a col·lectiu. A més d’aprofundir en el coneixement musical, es pretén treballar, per mitjà de la música, l’assoliment de diverses competències educatives i també de valors com l’escolta activa, el treball en equip, l’esforç i la constància.