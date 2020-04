Mor als 79 anys el dramaturg Benet i Jornet

El dramaturg i guionista Josep Maria Benet i Jornet ha mort avui als 79 anys. L’any 2015 la seva filla, Carlota Benet, ja va anunciar que patia la malaltia d’Alzheimer, commocionant l’escena teatral catalana. Tot i així, Benet i Jornet ha estat víctima del coronavirus, tal com ha informat la mateixa filla: “Ara vola lliure”.

Benet i Jornet és considerat un dels renovadors del teatre català del segle XX. I sens dubte ha estat un dels més reconeguts del país, tant pel que fa a la crítica com del públic. Benet i Jornet va ser pioner en la creació de continguts audiovisuals de gran èxit per a la televisió, com ara les sèries Poble Nou, Nissaga de poder i Ventdelplà.

Va rebre la Creu de Sant Jordi i el Premi d’Honor de les Lletres. La Institució de les Lletres catalanes ja ha mostrat el seu condol a la família i amics. “Cada vegada som més, perquè la raça humana va a la ruïna”, va deixar escrit.

