Teresa Sanfeliu: “‘Masterchef’ m’ha canviat la vida”

Teresa Sanfeliu és sabadellenca, economista i una de les concursants de Masterchef. Ha estat la desena expulsada del concurs, però surt del programa amb la lliçó apresa i un somni fet realitat: introduir-se en el món de la pastisseria. I ho fa per la porta gran.

De dirigir una gestoria a participar en un programa de televisió. Com ha estat el seu pas per ‘Masterchef’? Masterchef m’ha canviat la vida. Per a mi, ha estat l’oportunitat per fer realitat el somni que tenia des de ben petita, i ho aconsegueixo amb 57 anys: introduir-me al món de la pastisseria.

Com decideix presentar-s’hi? Era una gran seguidora del programa. Mai m’hi havia presentat abans, va ser una alegria passar fins a l’últim càsting. No m’ho creia. Ens hi vam presentar 30.000 persones!

Una experiència nova. Sí, em va marcar moltíssim la visita dels grans xefs a les cuines de Masterchef i estar a primera línia de la superproducció d’un programa de televisió. A les proves d’exteriors, per exemple, muntaven grans cuines del no-res.

Segur que se n’emporta un bon record. Però suposo que també hi ha hagut moments difícils. Viure a Madrid sense la meva família. Tinc quatre fills i una neta. També l’expulsió del Fidel, no podia deixar de plorar. Es fan lligams emocionals molt forts amb tots els companys. Pensa que vivim junts durant mesos.

I com és la convivència? Tots teníem bona relació, però és normal que t’avinguis més amb uns o amb uns altres. Jo he fet amistat, per sempre, amb la Mònica, la Rosa i la Sonsoles, les Golden Ladies, que ens deien. Les van eliminar molt ràpidament i va ser dur. Amb el Michael també vaig trobar un gran suport i amb l’Any, que gaudia tant com jo fent les postres.

A la presentació del programa consta, en diverses ocasions, que és de Barcelona. Però insisteix que és sabadellenca. És que estic molt orgullosa de ser de Sabadell i pertànyer a una de les famílies fundadores de la ciutat. La primera casa que es va construir a la barriada de la Creu de Barberà va ser el 1880 a la carretera de Barcelona, 572. I pertany encara a la meva família, que són els de la Pastisseria La Palma.

I d’aquí surt el seu amor per a la rebosteria? Els meus avis van fundar la Pastisseria La Palma el 1950 i després els meus pares van continuar amb el negoci. Jo, si hagués nascut nen, m’hauria dit Conrado i segur que hauria sigut pastisser. Però en aquell temps les dones no entraven als obradors, on s’elaboren els pastissos, sinó a la botiga, on es venen. A mi no m’agradava despatxar, jo volia fer els pastissos! Com que no em van deixar, vaig decidir ser economista i fundar la meva gestoria des de fa ja 27 anys, al carrer de Brutau. Gaudeixo molt de la meva professió.

A la seva presentació deia que només contractava dones. Per què? Tenim una manera de fer diferent a l’hora de gestionar qualsevol cosa i a la meva empresa em funciona. Fem un molt bon equip.

I ara, què planteja fer amb la seva fama i els seus dots pastissers? Continuar. Estic treballant en un projecte en què col·laboraré amb grans pastissers i pastisseres, preparant una recepta amb ells i compartint-ho a les xarxes socials (@teresamchef8). I, per què no, escriure un llibre.

