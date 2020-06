VÍDEO: Crida per ajudar una nova vallesana amb cremades severes a cara i ulls

La xarxa es mobilitza per ajudar la Marta Bustos, una noia vallesana que actualment treballa a Seattle, als Estats Units. La noia, de 24 anys i natural de Terrassa, va patir un accident mentre treballava que li ha provocat cremades severes a la cara i als ulls. Ha de fer front a una costosa operació, motiu pel qual ha llançat un crit d'auxili a la xarxa per a poder-hi fer front.

La jove, com molts altres, va emigrar als Estats Units "per amor", segons explica ella mateixa en un vídeo que ha penjat a YouTube:

L'accident que li ha provocat visibles ferides a la cara va passar el passat 11 de juny, quan va patir un accident mentre treballava mesclant sosa càustica. En el moment de fer una mescla química en l'elaboració, es va produir una reacció que va generar una deflagració i li va saltar el producte a cara,boca nas i ulls.

Els serveis d'emergències la van traslladar a l'hospital Harborview Medical Center, (Seattle, WA). El dia 13 de juny va tenir la seva primera operació i ara estem a l’espera de com respon a la cirurgia. La pell es recupera poc a poc, però els metges ja han comunicat la necessitat de fer més operacions i un possible trasplantament de còrnia.

"Sorprenentment, estic molt optimista i superanimada, vull tornar a viure i prendre les regnes de la vida, encara que sigui amb una visió molt pobra, confio en l'avenç de la tecnologia, l'actitud i que sóc jove, confio en poder sortir d'aquesta, veure el mar i llegir un llibre davant de Torredembarra, tornar a cuina i fer paelles", relata en el vídeo.

Tot i això, la sanitat als Estats Units és privada i l'operació que ha d'afrontar és costosa. "Una nit a l'UCI costa uns 4.000 dòlars", explica en el vídeo, com un exemple, i espera poder rebre algun tipus d'ajuda per accidents de gravetat com el que ha patit.

No obstant, l'operació i el tractament es dispara molt, i per aquest motiu, han posat en marxa una campanya per recaptar fons, amb l'objectiu de recollir 75.000 euros, dels quals ja n'ha aconseguit gairebé uns 32.000 euros.

