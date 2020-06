Salut, finançament i fets

[Per Gabriel Fernàndez, portaveu del grup municipal d’ERC]

Primer, la salut. La Covid-19 ens ho recorda. Com a força d’esquerres, hi posem adjectiu: pública. Defensem, inequívocament, la salut pública. Dissabte passaven dues coses rellevants.

Primera. Sabíem que el pla d’estiu de reforç de l’atenció primària del Departament de Salut de la Generalitat, amb una dotació total de 7,7 milions d’euros, en destinaria 171.000 a Sabadell. El CAP Gràcia tornarà a obrir al matí durant els mesos d’estiu i anirà incorporant la seva cartera de serveis habitual, i obrirà en horari complet al setembre. I, d’altra banda, el CAP Concòrdia també tornarà a la normalitat al setembre. Tot plegat, si l’evolució de la pandèmia ho permet.

I segona cosa. També dissabte, llegíem a l’Ara un article d’Oriol Junqueras i l’eurodiputat Philippe Lamberts, copresident del grup dels Verds-Aliança Lliure Europea. Deia: “Ha calgut una crisi d’aquesta magnitud per fer obvi que les retallades en els serveis de salut no eren una bona idea”. I: “Mai més cap govern ha d’estar centrat, exclusivament, a maximitzar el creixement econòmic a qualsevol preu, sinó a maximitzar el benestar de la seva gent”. No hi puc estar més d’acord.

Malauradament, en temps d’incertesa, hi ha qui genera rumors i mitges veritats per interessos partidistes o, fins i tot, per interessos personals o personalismes extrems. Els republicans sabem que “el soroll no fa bé, el bé no fa soroll”. Per això, ens agrada veure com el Departament de Salut, encapçalat per la consellera Alba Vergés, fa la feina ben feta amb discreció: sense gesticulació, però de manera efectiva, i que el govern dedica tots els recursos que té a l’abast (si cal, buscant-los sota les pedres) a garantir la salut a Sabadell davant la nova realitat.

Quan hem tingut l’oportunitat de governar aquesta ciutat, els fets també han parlat. La fita recent més rellevant és el Pacte de Salut, aprovat el 2016 al ple de l’Ajuntament amb el rotund vot en contra del PSC i l’abstenció de CiU (ara, Junts) i Ciudadanos. L’acord amb la Generalitat i el Taulí inclou l’ampliació d’Urgències, que s’acaba aquest any, i el CAP Can Llong, aturat pel 155 i que obrirà el 2022. El govern va destinar a les dues obres i al Pla Director d’Espais 12,5 milions d’euros; el consistori, copropietari del Taulí, va fer una aportació patrimonial de quatre milions a les noves Urgències. Us imagineu haver de lluitar contra la Covid-19 sense les dues noves plantes? Cada dia, més orgullós d’haver contribuït a fer-ho possible.

Estem convençuts que els sanitaris continuaran deixant-se la pell per garantir el nostre dret a la salut. Des de tots els fronts, els hem de donar suport i conjurar-nos per obtenir més recursos. Tenim una sanitat pública d’una gran qualitat que ens dona certesa en temps d’incertesa malgrat l’infrafinançament endèmic del nostre país, que pateix un espoli fiscal acusat i continuat. Mani qui mani a la Moncloa, l’Estat espanyol és extractiu a Catalunya i se’n queda 16.800 milions cada any, el 8% del PIB, pensem com pensem. Amagar que això encotilla les polítiques de benestar de la Generalitat –o passar-hi de puntetes– és fer trampa, enganyar la gent, cosa que Esquerra no fem ni farem. Pensem que cal parlar-vos com a adults i de manera clara.

Reitero un oferiment a l’alcaldessa, que faig extensiu a la resta de portaveus, representants sindicals, dirigents veïnals i altres membres de la societat civil. Anem plegats a Madrid. Agafem l’AVE i exigim junts al govern espanyol PSOE-Podemos (ep: les mateixes forces que governen a Sabadell) un tracte fiscal just que permeti a la Generalitat invertir el que necessitem en salut, educació, habitatge, acció social… Aquesta és la unitat política imprescindible que la cinquena ciutat del país es mereix, no trobeu?

