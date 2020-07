Farrés preveu traslladar a Correus el malestar per les llargues cues a Sabadell

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, preveu traslladar a Correus el seu malestar per les llargues cues que es registren a les diferents oficines que hi ha a la ciutat. Així ho ha manifestat en el ple ordinari de juliol, celebrat aquest dimarts.

Ha estat el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, qui en el torn de precs i preguntes a l'alcaldessa li ha traslladat la situació que es viu aquests dies a les diferents seus de Correus de la ciutat: llargues cues que, unides amb la calor, fan que molts ciutadans desisteixin d'anar a recollir paquets o a enviar-ne.

Publicitat

"Abans de la Covid ja passava", ha apuntat Farrés, que assegura que ha viscut l'experiència en primera persona. "Jo mateixa vaig intentar-hi anar al de la Concòrdia, i la cua girava a la cantonada", ha lamentat.

És per aquest motiu que té previst traslladar la situació personalment: "He demanat formalment una reunió amb Correus per tractar diferents temes directament amb el seu president, i esperem que ens donin hora tan aviat com sigui possible per abordar una problemàtica que s'ha agreujat per la Covid", ha apuntat.

Publicitat