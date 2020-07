El curs escolar començarà amb 145 noves contractacions de professionals als centres educatius de Sabadell

Les classes escolars començaran el 14 de setembre i comptaran amb uns 145 nous professionals als centres educatius de Sabadell. A banda de les contractacions que ja estaven previstes als pressupostos de 2020 de la Generalitat, n'hi haurà moltes més de noves per afrontar les necessitats que ha generat el context de pandèmia. Segons han avançat fonts del Departament d'Educació al D.S., a les aules de primària de la ciutat n'hi haurà al voltant de 120. A les de secundària, aproximadament, 25.

Gran part de les contractacions de professors seran per a centres educatius públics amb ràtios sobrecarregades a les aules, amb 33 alumnes a l'ESO o 27 a primària. Aquest és un problema generalitzat a la comarca: un dels municipis que el pateix més és Barberà, per damunt de Sant Quirze i, després, Sabadell. A la ciutat es dona, per exemple, a l'escola Teresa Claramunt, on l'any que ve comptaran amb, com a mínim, sis mestres més. A la Trama o al Joanot Alisanda, el curs també es reforçarà amb més docents per la mateixa raó.

Alhora es destinaran nous professionals del món de l'educació, sobretot, a centres d'alta complexitat, amb major percentatge d'alumnat vulnerable. I, per primera vegada, es contractaran educadors socials -tècnics d'integració social- perquè treballin amb famílies que carreguen dificultats socioeconòmiques. Educació ressalta que part del personal anirà destinat també a aules d'acollida, les quals han augmentat.

Mai abans no s'havia contractat tan personal educatiu per un inici de curs. A Catalunya, hi haurà 8.258 nous professionals als centres educatius, dels quals 5.417 seran docents.

Calendari del curs 2020-2021

Inici de les classes: 14 de setembre: educació infantil, primària, ESO i batxillerat.

Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener del 2021.

Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril del 2021.

Final de les classes: 22 de juny del 2021.

