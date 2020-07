Una buguenvíl·lea que roba la mirada

La sabadellenca Sònia Vidal passa molt sovint per la cruïlla dels carrers de les Tres Creus i Sant Llorenç, al Centre, i hi ha una buguenvíl·lea que li roba la mirada a cada pas: “Sempre me la miro”, reconeix. La magnitud i la intensitat dels seus colors la tenen enamorada i, encara més, el sentiment que li transmet, ja que li fa pensar en la planta que tenia la seva mare al balcó de casa, tot i que la seva era “a petita escala” i no penjava de tal manera d’una paret.

Es tracta d’una planta excepcional, i “tan impressionant no en recordo, no n’he vist cap”, afegeix. A la primavera i a l’estiu, com ara, considera que és quan “està més maca, més florida” i llueix en la seva màxima esplendor.

Vidal ja havia penjat altres fotos al grup de Facebook Patrimoni Sabadell. En aquest cas, pujant la intensitat del color, és la que ha tingut més ressò.

