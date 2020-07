Sentmenat tindrà una nova escola

La segona escola pública a Sentmenat, que fa més de 10 anys que la comunitat educativa del municipi reivindica, serà una realitat. La Generalitat s’ha compromès a construir un nou centre d’una línia, que el curs 2021-22 ja acollirà la primera classe de P3. A mesura que entrin noves promocions, l’espai s’anirà ampliant amb mòduls prefabricats de formigó.

L’escola estarà ubicada en un solar que l’Ajuntament cedirà al Departament d’Educació, al passeig de la Torre Roja, al costat de l’escola bressol municipal Sentmenuts. El centre comptarà amb tres mestres per atendre la primera classe. La intenció és que, a cada curs, entrin nous alumnes i docents, fins a arribar a oferir una línia sencera de tot el circuit de primària. És a dir, fins a 6è, a nou anys vista a partir del 2021. “És un procés gradual. No es pot construir un projecte educatiu de cop”, explica l’alcalde del municipi, Marc Verneda, que celebra que les múltiples reunions amb Educació, per fi, hagin donat els seus fruits.

La nova escola descongestionarà Can Sorts, en aquests moments l’única pública del municipi de més de 9.000 habitants. Encara que es va dissenyar per ser de dues línies, n’acull tres des de fa més de 10 anys. Els espais s’han quedat petits.

En el pròxim ple municipal, s’aprovarà d’urgència la cessió de terrenys. Són els mateixos que ja es van atorgar a Educació el 2007 per a la nova escola, encara que el tràmit va caducar.

