El Síndic de Greuges demana mesures per millorar les seus dels jutjats de Sabadell

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha emès una resolució sobre l’estat de les instal·lacions i les condicions i seguretat dels jutjats de Martorell i Sabadell. Després de rebre diverses informacions i de fer dues visites als jutjats respectius, s’han pogut observar les mancances i s’han elaborat un seguit de mesures urgents per a la millora de la prestació del servei en ambdues instal·lacions.

A Sabadell cal millorar les mesures contra la Covid-19 i arreglar definitivament el sistema de refrigeració. El Síndic també va iniciar una actuació d’ofici sobre les instal·lacions i les condicions dels jutjats de Sabadell, atès que la institució havia tingut coneixement que s’estava tornant a produir una situació que dificultava l’activitat de la seu. Representants d’aquesta institució, acompanyats de representants del Departament de Justícia, de l’Ajuntament i de la síndica local, van fer una visita a l’edifici judicial el 15 de juny passat, en la qual van ser rebuts pels màxims responsables de la seu.

El Síndic es va adreçar al Departament de Justícia per sol·licitar-li informació sobre les mesures de prevenció de la covid-19, les mesures per pal·liar els efectes de la temperatura dels jutjats i el calendari establert per construir el nou edifici judicial, que s’estableix amb l'horitzó de poder disposar d'un nou edifici al voltant de l'any 2026, entre altres mesures.

Publicitat

D’acord amb l’anterior i les informacions rebudes, el Síndic considera necessari que es continuïn implementant les mesures de protecció per la Covid-19, especialment les que estan pendents. També és urgent procedir a les obres del canvi de la unitat refredadora i de maquinària per mantenir una temperatura adequada dins les instal·lacions, i mentre no es produeixi aquest canvi cal continuar amb el seguiment constant del sistema de climatització per garantir-ne el correcte funcionament.

A més, s’ha de respectar el calendari establert per construir un nou edifici, i es considera que és urgent avançar la data de l’any 2026 i buscar solucions alternatives perquè es pugui disposar d’un nou edifici en un màxim de tres o quatre anys. Altres mesures són la instal·lació de cortines opaques per esmorteir els efectes de la radiació i millorar les instal·lacions per tenir més espai i menys concentració de gent a l’edifici.

Publicitat