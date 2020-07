L'ESDi i la Creu Roja col·laboraran en iniciatives de disseny social

L'escola superior de disseny ESDi i la Creu Roja han signat un conveni de col·laboració per al desenvolupament de projectes de disseny. El coronavirus ha empès les dues institucions a estrènyer encara més els lligams que ja tenien per donar a conèixer els projectes de l'entitat social d'una banda i, alhora, implicar els estudiants en la realitat local.

El primer projecte en què estan treballant les dues institucions de la Gran Via és en una campanya d'homenatge al voluntariat de Creu Roja Sabadell durant la crisi de la Covid-19. ESDi ha posat a la disposició els equipaments tècnics i humans per fer la producció; Creu Roja ha fet el guió i la realització de les càpsules, mentre que el personal tècnic de l'Àmbit d'Experimentació i Aplicació del Disseny (AEAD) de Comunicació Visual i Multimèdia d'ESDi s'ha encarregat de gravar i editar les càpsules a les instal·lacions i platós de l'escola.

Per la directora adjunta de la FUNDIT, titular de l'ESDi, Georgina Bombardó, "ara més que mai són necessaris dissenyadors amb consciència social, capaços de generar crítica constructiva i aportar múltiples solucions creatives per a la nova realitat. Fer-ho de la mà d’una entitat com Creu Roja, que desenvolupa una tasca essencial a Sabadell, és un privilegi per l’ESDi i pensem que en poden sortir resultats molt positius”.

De cara al proper curs es preveuen altres iniciatives conjuntes amb l'objectiu d'apropar l'activitat de la Creu Roja a la ciutadania. En un comunicat, les dues parts expliquen que la pandèmia ha generat noves persones beneficiàries que fins ara no necessitaven els serveis de l'entitat, i no totes les que els necessiten saben com se les pot ajudar. Així, un altre projecte que es farà és el d'explicar històries reals a partir del disseny audiovisual, que seran campanyes de sensibilització i conscienciació, amb la implicació directa dels estudiants, com una activitat del grau en Disseny Audiovisual. També ha crescut el nombre de voluntaris, amb prop de 300 incorporacions.

L'acord de col·laboració s'ha signat a les instal·lacions de l'escola de disseny, des d'on la presidenta de la Creu Roja de Sabadell, Montse Font, explica que “sovint ens trobem que moltes persones no coneixen exactament la tasca que duem a terme. Són moltes les iniciatives que estem impulsant i que hem multiplicat arran de l’actual crisi generada per la Covid-19. L’aliança amb ESDi ens pot ajudar molt a assolir aquest objectiu, de ser capaços d’explicar històries reals que estan succeint a persones molt properes a nosaltres”.

