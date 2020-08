Ferran Fillat: "El futur dels hospitals passa perquè tot estigui connectat"

Durant els moments més durs de la pandèmia al Parc Taulí, Ferran Fillat ha estat a primera línia, però no com un s’imagina llegint aquesta frase, sinó fent productes en 3D que permetessin suplir la manca de material. I, com a producte estrella, ha participat en la creació del respirador 3D Leitat 1.

Integrar la indústria 4.0

Fillat creu que el primer repte que té el món hospitalari és la transformació i renovació del sistema de salut mitjançant l’ús de la tecnologia. Aquest pas, al seu parer, s’hauria de fer aplicant les idees de la indústria 4.0, que passen per l’internet de les coses, connectar els equipaments mitjançant la xarxa per millorar les seves capacitats. “El futur dels hospitals ve a ser una fàbrica de salut en què tot està connectat: visites telemàtiques que es programen automàticament, intel·ligència artificial per donar consells de salut, cirugia robotitzada , etc”, exemplifica l’especialista sabadellenc. En aquest sentit, Ferran Fillat considera que “la tecnologia ens ha de permetre atendre més pacients amb més qualitat”, ja que ara, en part, la qualitat assistencial depèn de la quantitat de pacients que hagi d’atendre el metge.

Empoderar el metge

Publicitat

L’especialista del Taulí creu que en els darrers anys el metge ha perdut protagonisme en els òrgans de decisió, cosa que opta per capgirar i empoderar aquest professional, que ara “passat en un segon pla, cosa que abans no era així”. Des del seu punt de vista la societat científica hauria de ser el col·lectiu que marqui la pauta perquè “a vegades, els tractaments que es donen o les polítiques que es fan no són les més adequades”.La pandèmia ens ha posat contra les cordes en aspectes com la fabricació de productes sanitaris, molt deslocalitzada.

El potencial de la impressió 3D

Alhora, ha estat una oportunitat per destacar les possibilitats de la impressió en 3D, que “es fabrica segons la demanda i no depens d’estocs”. Ha estat clau per fabricar peces crítiques per ajudar a combatre la pandèmia. Fillat també en destaca que és més sostenible perquè s’evita el transport ja que es pot fabricar molt fàcilment a qualsevol lloc, i és un sistema molt més ràpid que el que permet crear motlles per injecció. “En 10 dies hem imprès més de 20.000 unitats pels diferents hospitals [amb què col·labora el Taulí], que en fabricació convencional hauria sigut impossible”, argumenta.

Sobre Ferran Fillat - És metge especialista en traumatologia i ortopèdia i membre de la unitat d'espatlla i colze del Parc Taulí. Ha estat l'impulsor i dirigeix el laboratori de planificació quirúrgica i impressió 3D del mateix hospital.

Publicitat