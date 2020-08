El teu defensor: “No hi ha espai pels vianants”

EL TEU DEFENSOR

Teresa Comellas, veïna de la Creu Alta, denuncia el mal estat dels carrers del centre històric, amb voreres massa estretes.

Al Diari de Sabadell del dissabte 7 de març explicàvem el repartiment de les partides dels pressupostos de l’Ajuntament per al 2020. En ells, es preveia dedicar 2,5 milions d’euros dedicada a l’espai públic i mobilitat. En aquest sentit, ens escriu Teresa Comellas, veïna i expresidenta de l'associació de veïns de la Creu Alta: “No sé si en aquests 2,5 milions està prevista la remodelació dels carrers Major, Dinarès i Sant Domenc”, explica.

“Si no és així, vol dir que no es tenen en compte les necessitats i prioritats de la ciutadania. Els veïns de la Creu Alta no podem permetre que tinguem tres carrers sense poder-hi passar ni una cadira de rodes ni caminar amb seguretat per segons quin trossos de vorera”, lamenta la dona, que considera que “arreglar una plaça com la plaça Escaldes-Engordany pot es esperar el temps que calgui” si es tracta de prioritzar inversions.

Aquesta és una reivindicació que ve de lluny i que el mateix Diari ja ha reivindicat en alguna ocasió. La Teresa aprofita per demanar a la regidora Lourdes Ciuró (Junts per Sabadell), que és coneixedora del tema, si farà alguna cosa per el barri de la Creu Alta, i per reclamar a l’Ajuntament que ho tingui present.

D'altra banda, lamenta que "en un article, actuals membres de l’AV de la Creu Alta dient que dos veïns feien de promotor i d'un dels autors del projecte de reivindicació de la rehabilitació dels carrers, Major, Dinarés i Sant Domènec" i afegeix que "no es pot personalitzar el protagonisme sobrepassant l'associació".

El govern municipal en té constància

El D.S. ha sol·licitat a l’Ajuntament de Sabadell que doni resposta a aquesta petició dels veïns. Pel que fa a la partida de 2,5 milions d’euros que es dedicarà a la millora de l’espai públic i a la mobilitat, encara no s’ha concretat les zones on s’intervindrà, ni tampoc l’import que es dedicarà a cadascuna. Així, el D.S. ha insistit que es presti atenció a aquesta reivindicació.

El govern municipal promet “prendre nota”, tot i que avança que començarà a remodelar els carrers que estiguin en pitjor estat. La regidora Lourdes Ciuró, al seu torn, ha introduït la petició al pla post-Covid fer-ne un carrer bicicleta, de prioritat invertida: prioritzar el pas de bicicleta i patinets, un espai de voreres segures per a vianants sense expulsar el cotxe d’aquesta zona.

Des del D.S. us encomanem que ens feu arribar a través del nostre correu electrònic un llistat dels carrers més estrets i fets malbé del vostre barri. Nosaltres ens encarregarem de reclamar una solució.

