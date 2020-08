La renovació del ferm a la ronda de la Roureda, enllestida

La renovació del ferm a la ronda de la Roureda està gairebé enllestida. Ahir els operaris estaven pintant la senyalització al paviment. Les obres que han començat aquesta setmana s’han realitzat des de les 8 h fins a les 19. Per aquest motiu, la circulació dels autobusos va quedar afectada.

Les obres formen part del projecte Fem Barri, projectat per l’anterior govern quadripartit i continuat per l’actual. A banda de la ronda de la Roureda, els treballs es duran a terme aquests dies la plaça de Ca n’Oriac i els carrers de Benavarri, Montcau i Berguedà. Mentre duren les obres, l’estacionament i l’accés als guals en aquests carrers es podrà veure afectat, per la qual cosa l’empresa encarregada dels treballs avisarà els veïns d’aquestes zones de manera oportuna.

Aquesta setmana també s’estan fent obres al clavegueram d’alguns carrers del Centre, districte 1. El carrer del Ripoll està tallat al trànsit per la construcció d’una claveguera. Això obliga a tallar els carrers de Covadonga i Bonavista, on quan acabin les obres del clavegueram es faran tasques d’asfaltat.

