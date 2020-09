La protectora d'animals no sap si podrà assumir les noves condicions del contracte

La lliga protectora d'animals de Sabadell està analitzant si podrà assumir les noves condicions del nou contracte que està licitant l'Ajuntament. Claudia Matheja, responsable de la protectora, assegura que les noves demandes l'Ajuntament implicarà "externalitzar serveis" i avança que estan "avaluant possibilitats".

Malgrat que la dotació econòmica de la protectora ha augmentat més de 155.100 euros, Matheja posa en dubte que puguin arribar a cobrir serveis com la recollida 24 hores o atenció veterinària 24 hores. "Som una empresa privada, tenim recursos limitats i no podem assumir un servei ininterromput", lamenta la responsable.

Tres nous serveis

El valor estimat del nou contracte, que encara no s'ha adjudicat, serà de 299.977 euros l’any. Actualment, el preu del contracte és de 144.837 euros. Però l'Ajuntament reclama tres nous serveis: la recollida nocturna d'animals, la recollida també en dies festius i el servei d’atenció veterinària nocturna i festiva. Segons l'Ajuntament, serveis suposen uns 20.000 euros addicionals cada any i és per això que decideix unificar-ho.

L'Ajuntament de Sabadell justifica que l'objectiu de la licitació és assegurar la recollida ràpida dels animals perduts o abandonats a Sabadell, així com la seva atenció integral en un refugi – com atenció veterinària, alimentació, higiene o cures– fins que els propietaris recuperi l'animal o es doni en adopció. Però la protectora no les té totes amb ella i "ho veu molt complicat, per una raó logística". És per això que han sol·licitat una reunió aquesta setmana amb l'Ajuntament per acabar de negociar les condicions.

La tinenta d'alcaldessa de Benestar Animal, Marta Morell, ha posat en valor el "salt qualitatiu" del nou contracte del servei de recollida d'animals, i ha insistit en l'augment pressupostari. "Pensem que és important destinar més diners a aquest servei de recollida d’animals, volem que a Sabadell tinguem la millor entitat per gestionar-ho", ha conclòs.

Al límit de cadells de gat

Mentrestant, la protectora continua sota mínims i amb l'arribada de gats nadons que col·lapsen les instal·lacions de cura de nadons. L'increment d'aquest estiu s'ha evidenciat en l'acollida de gats, que s'ha incrementat un 7%. Des de maig, la gossera ha rebut 172 gats, 136 dels quals són cadells (el 79% del total).

Tanmateix, ja es nota el final de les vacances: "Ara rebem més trucades de persones interessades en adoptar", explica. Però els peluts més demandats són especialment cadells i gossos petits. És per això que la lliga protectora d'animals també intenta derivar les famílies a altres animals que "no estan en el focus principal".

Malgrat que les arribades d'animals al refugi es manté intacta al 2019, les adopcions també han crescut respecte a l'any passat. Durant els últims 3 mesos la protectora ha donat en adopció 216 animals. I 398 en el que va de 2020. Així, durant el període estival, les sortides –és a dir, les adopcions– han representat un 85% de les entrades a la protectora. O dit d'una altra manera: 8 de cada 10 animals que han entrat a la protectora han estat adoptats. L'any passat, però, les sortides representaven un 75% respecte a les entrades, deu punts percentuals per sota.

