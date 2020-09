Identificades 52 persones per fer ‘botellons’

La Policia Municipal ha identificat 52 persones entre divendres i diumenge d’aquesta No Festa Major, la majoria per fer botellón. Entre les diferents actuacions, el cos de policia va denunciar 22 persones per portar mascareta. Fonts de l’Ajuntament, la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra coincideixen que ha estat una festa tranquil·la i mantenen que no ha diferit gaire d’un altre cap de setmana. En els propers dies es preveu que el govern de Marta Farrés faci balanç dels quatre dies de festa i ampliï els detalls de les actuacions.

‘Botellón’ al Parc de Catalunya

La majoria d’identificacions, 22 de 52, es van practicar divendres al Parc de Catalunya. A les 4.15 h es van fer les primeres identificacions, a la zona del tren, on un grup de sis persones feien botellón i totes van ser identificades. Pocs minuts més tard, a les 4.27 h, es va identificar vuit persones més pel mateix motiu al camí de la Ciutat, a tocar del tren. Per últim, novament la Policia Municipal va identificar un grup de vuit persones a les 6.30 h a l’amfiteatre. El cos policial va rebre un avís per beure al carrer i per soroll.

Hores abans, a les 23.19 h, agents de la policia ja havien identificat cinc persones per fer botellón al carrer de la Serra de Galliners, a Sant Pau de Riu-sec.

21 denúncies en un grup

La matinada de diumenge, a les 00.38 h, la Policia Municipal va intervenir en vuit cotxes d’una quarantena que estaven estacionats al carrer de Can Manent, al polígon de Can Roqueta. En la mateixa operació van identificar quatre persones.

Hores més tard, a les 3.20 h, els agents van denunciar 21 persones d’un grup per consumir alcohol al carrer, no portar mascareta i no respectar la distància de seguretat. L’actuació va tenir lloc entre els carrers de la Molina i de Rialb, al barri de la Roureda.

Segons les primeres informacions aportades per l’Ajuntament de balanç del cap de setmana, dissabte va ser més tranquil. Es va denunciar una persona per no portar la mascareta, a les 22.22 h es va advertir de l’incompliment de la distància de fumar en un bar de l’avinguda de la Concòrdia i a la mateixa via, al cap de vuit minuts, la mateixa unitat que ja s’havia desplaçat cap a aquella zona va veure que el propietari d’un bar no portava la mascareta.

Entre les tasques que va fer la policia hi havia les de controlar que la venda d’alcohol no s’allargués més enllà de les 23 h –com és habitual–, així com controlar que els bars tancaven a la 1 h com marca la nova normativa.

