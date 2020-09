Pengen una pancarta independentista a l'Artèxtil per la Diada

L'Artèxtil s'ha llevat aquest Onze de Setembre amb un cartell independentista i una estelada. A la façana principal de l'edifici a la Gran Via, que és propietat de l'Ajuntament de Sabadell, s'hi pot veure un rètol que reclama la independència de Catalunya i resa: "Per unes lleis i impostos solidaris".

Publicitat

L'independentisme s'ha mobilitzat des d'aquest matí. Mig centenar de cotxes han participat en la rua de vehicles que ha recorregut els carrers de Sabadell. Es tracta d'una activitat organitzada per les entitats soberanistes que ha sortit aquest matí del polígon de Sant Pau de Riu-sec. L'organització ha lliurat estelades i llaços als participants. La rua ha finalitzat al parc de Can Gambús, on s'han fet els parlaments.

Publicitat